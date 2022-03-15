احصل.. كود شحن فري فاير سكنات ورقصات 2022 كودات جديدة شغالة

يستمتع محبي ألعاب القتال على مستوى العالم بالكثير من الأعمال التي تنبثق من اللعبة والتي يكون منها كود شحن فري فاير وما يعمل عليه هذا الكود من منح اللعبة الكثير من الجاذبية، إذ تعمل هذه الكودات على استفادة اللاعب من جوائز متعددة يمكن الحصول عليها عن طريق استبدال هذه الاكواد، بالاضافة إلى ما يعمل عليه كود الشحن من تهيئة الفرصة للاعب الحصول على جواهر تفيد في شراء ما يلزم من مقتضيات.

كود شحن فري فاير

تعمل أكواد شحن فري فاير على تمكين اللاعب من الحصول على عدد من الأشياء الهامة في اللعب والتي تفيده في مسيرته تجاه الفوز والتقدم لمراز متقدمه في اللعبة القتالية فري فاير، وذلك مع تحديثاتها التي تتم باستمرار كل شهر، ومن الأشياء الهامة.

الرقصات المتتابعة للعبة والتي يكون من أمثلتها كل من رقصة العرش، ورقصة التنين.

والسكنات التي تعمل في اللعبة مدى الحياة دون الحاجة إلى التجديد المستمر.

ويأتي كود سكار تيتان الهام في اللعبة

كذلك شحن الجواهر عن طريق موفع قارينا.

كودات جواهر فري فاير

أكواد لعبة القتال فري فاير الغير مستعمل يشتمل على العديد من الكودات الصالحة والتي يكون منها

SLPS UGLM PIMR وهو كود استرجاع الحساب.

كود الصفراء Y3PS BVAI KLHY

ثم كود البوتات المتمثل في F2PS ABG1 OABG

بينما كود الفاير باس هو VAVS 2KLP HYTG

كود كريمنال فري فاير

عندما تريد كود كريمنال فري فاير فانه يتكون من:

عدد من الكودات الصالحة للاستعمال والتي تخص كل من الكود الأحمر والأزرق.

كما يدخل في الكود كريمنال الأحمر EDV3 HFDB RNJL .

وأيضًا الكود KAAK V33L XRH8.

أما الكود الأزرق كريمنال فانه يتمثل في عدد من كودات لعبة فري فاير منها UVZR R26U SFGF .

وكود 29ZN 4FZL GWLJ .

كودات شحن لعبة فري فاير

هناك الكثير من كودات الشحن لعبة فري فاير يمكن استعمالها من اجل الشحن بالجواهر المطلوبة والتي تعمل على شراء أسلحة الحرب وما يتبع ذلك من ذخائر حديثة يستطيع من خلالها اللاعب الفوز في هذه الحرب التي تكون بينه وبين مجموعة من اللاعبين يصل إلى 40 لاعبا يتبارزون فيما بينهم من اجل الحياة.