نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس أخر إصدار من Grand Theft Auto 5 Mobile في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس النسخة الجديدة من لعبة GTA V اللعبة الأشهر . علي مستوي العالم وعاشقي Grand Theft Auto: San Andreas . يسعون للحصول علي الطريقة المضمونة لتثبيت اللعبة علي الهواتف المختلفة . كما أن لعبة جراند ثفت أوتو 5 بكافة النسخ المختلفة منها يتم تحديثها بشكل دوري وتطوير محتوياتها بشكل كامل . كذلك فيما يخص نسخة Grand Theft Auto 5 Mobile سان أندرياس . تم تحديث واجهتها الأمامية وتحديث مشتملاتها الداخلية بشكل كامل . وسوف نتعرف علي كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 موبايل من مقال اليوم “بموقع ثقفني” خلال السطور القادمة .
طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس
الطريقة التي يتم بها تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas من خلال موقع شركة Rockstar . هي نفس الطريقة المتبعة علي متاجر جوجل بلاي ومتجر أبل ستور . تلك النسخة الجديدة من لعبة جراند ثفت أوتو 5 تدور أحداثها . داخل ثلاث ولايات أمريكية مختلفة كما بداخل اللعبة العديد من القري ذات الطابع الريفي . كذلك تتميز نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس بقاعدة طائرات هليكوبتر الموجودة بولاية نيفادا الأمريكية . يتم استخدام طائراتها بحمل الأسلحة المتطورة لاستخدامها في المغامرات المتعددة . كما تتميز Grand Theft Auto 5 Mobile سان أندرياس عن لعبة Grand Theft Auto: Vice city . باحتوائها علي أسلحة متطورة بشكل أكبر من النسخة الأخري . ومن خلال السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي خطوات تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 موبايل .
خطوات طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس
أنواع الهواتف المتعددة سواء كانت أند رويد أو هواتف أيفون أو هواتف هواوي يتم اتباع الخطوات نفسها في . تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas بجانب أيضاً لعبة GTA Liberty City Stories . أو أي نسخة ترغب في الحصول عليها وذلك عبر الخطوات التالية :-
- عبر المتاجر الرسمية جوجل بلاي و أبل ستور وآب جاليري يتم الدخول عليها وفقاً لنوع هاتفك الذكي .
- كما عبر مربع البحث داخل أي متجر يتم تسجيل اسم Grand Theft Auto: San Andreas أو أي نسخة مرغوبة .
- كذلك من الضروري في حالة أن هناك سعر معلن للعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس يجب أن يتم دفعه .
- حيث يبلغ سعر لعبة Grand Theft Auto 5 Mobile سان أندرياس ما يقرب من 35 ريال سعودي .
- كما بعد أن يتم دفع سعر جراند ثفت أوتو 5 يتم الضغط علي زر تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 موبايل .
- بعد أن تنتهي دقائق تثبيت اللعبة يمكنك ربطها بحساب فيس بوك لمشاركة الأصدقاء حول العالم في اللعب .
لعبة Grand Theft Auto: San Andreas من شركة Rockstar
في نسخ Grand Theft Auto: Vice city ولعبة GTA Liberty City Stories بجانب جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . وباقي نسخ لعبة جراند ثفت أوتو 5 للأندرويد يشار إلي معلومات متداولة علي مواقع البحث المختلفة . بأن عمليات تثبيت Grand Theft Auto 5 Mobile وصلت لحاجز 300 مليون عملية تثبيت . عبر المتاجر الرسمية المختلفة . كما يستمر ذلك العدد في أزدياد بعد أن يتم تحديث أي نسخة من نسخ لعبة جراند ثفت أوتو 5 المتنوعة الإصدارات المختلفة . وعليك أن تقوم باختيار النسخة المرغوبة في اللعبة لكي ما يتم التمتع بتجربة لعب مختلفة في كل نسخة من النسخ المختلفة .
طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس النسخة الجديدة من نسخ لعبة جراند ثفت أوتو 5 اللعبة الأشهر . بين كافة الألعاب الإلكترونية المتعددة يتم تثبيت النسخة عن طريق موقع شركة Rockstar الرسمي أو أي متجر متوافق مع هاتفك .
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