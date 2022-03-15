نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل نهائي لتسريع الهاتف والقضاء علي بطئ التصفح والتطبيقات والألعاب في المقال التالي
تم التوصل إلى حل نهائي سوف يعمل على زيادة سرعة الهاتف، ويحد من توقف الألعاب والتطبيقات أثناء العمل، مما يساعد على عمل الهاتف بشكل جيد وبسرعة ممتازة وكأنه يستخدم لأول مرة، هذا الحل لا يحتاج إلى برامج إضافية تساعد على تحقيق ذلك، السبب في بطئ الهاتف هو عدم استيعاب المعالج كمية الاستخدامات التي يقوم بها المستخدم بشكل متتالي، الأمر الذي يضر الهاتف ويؤثر على أدائه بشكل كلي، لذلك سوف نقدم الحل الأمثل لهذه المشكلة التي تجعلنا نشعر بالضيق والغضب عند استعمال الهاتف.
الحل الأمثل لمشكلة بطئ الهاتف
مشكلة بطء الهاتف تحتاج منا أن ندخل على الإعدادات والتي تتضمن مجموعة من الاختيارات التي منها (بطاقة sim والبيانات الخلوية، الاتصال والمشاركة، الشاشة والسطوع، الإشعارات وشريط المهام، الخصوصية، البطارية، مساحة التخزين، وصيانة (عناية) الجهاز)، يجب الدخول على خيار صيانة الجهاز والذي سوف ينبثق منه أربع اختيارات وهم (البطارية، الذاكرة والحماية، بالإضافة إلى موقع التخزين)، ويعتبر اختيار الذاكرة والحماية هو الخيار المطلوب من أجل حل هذه المشكلة، حيث أنه يظهر للمستخدم الذاكرة الخاصة بـ الوصول العشوائي، وللتخلص من بطئ الهاتف لابد من فتح هذا الخيار كل يوم وعمل حذف لكل العمليات التي تمت داخل الجهاز طوال اليوم وبذلك يصبح الملف نظيف تمامًا مع الاحتفاظ بالصور والتطبيقات.
التخلص من مشكلة بطء الهاتف
يتم علاج بطء الهاتف أيضًا بهذه الطريقة:
- الدخول على الإعدادات الموجودة داخل الهاتف.
- سوف يظهر الكثير من الاختيارات والتي منها اختيار “حول الهاتف”.
- يجب لمس اختيار حول الهاتف والذي سوف يتفرع منه بعض الاختيارات.
- في هذه الحالة يجب الضغط أكثر من مرة على الخيار المعروف باسم “رقم الإصدار” ويراعى في هذه الحالة أن يتم الضغط سبع مرات على الأقل.
- وبالرجوع إلى القائمة السابقة سوف نلاحظ “خيارات المطور” التي يجب علينا أن نضغط عليها لكي تظهر لنا ” حجم الرسوم المتحركة”.
- سوف يتفرع من حجم الرسوم المتحركة مجموعة من الاختيارات.
- يجب الضغط على أول اختيار وهو X0.5 ومنه يجب الضغط على “نقل حجم الرسم”، الذي سوف يتيح لك مجموعة أخرى من الاختيارات ومن بينها اختيار X0.5 الذي يجب الضغط عليه.
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