تطبيق واتساب هيا تعرف على احدث مميزاته وامكانية تشغيل بدون الحاجة الي انترنت 2022

نتحدث اليوم عن تطبيق الواتساب الذى يعد من أهم التطبيقات الحديثة، وايضا المميزات الكثيرة التى أطلقها لنا تطبيق الواتساب،تطبيق الواتساب يعرض لنا العديد من مميزاته والتي يستفاد منها الكثير من المستخدمين، فإنه يوفر تطبيق الواتساب لجميع مستخدميه ميزة جديدة وهى انة يمكن للمستخدم أن يقوم بتشغيل الواتساب بدون انترنت، وهذا التحديث من التحديثات الجديدة التى قام الواتساب بإضافتها منذ فترة، حيث أضاف الواتساب الكثير من المميزات الجديدة، ومنها أنه يمكن للمستخدم القيام بفتح تطبيق الواتساب من خلال الجهاز المكتبى بدون استخدام الإنترنت، فإنه يمكن للمستخدم القيام بتشغيل ٤ أجهزة في وقت واحد دون ما تحتاج الى انترنت ايضا، ولكى تستخدم هذة الميزة عليك القيام بتنزيل التحديث الجديد الخاص بتطبيق الواتساب دون انترنت، فأنه كل ما عليك القيام به هو الضغط على الثلاث نقاط الموجودة أعلى الشاشة، فأنه يظهر أمامك الكثير من الخيارات قم بالضغط على الاجهزة المرتبطة ثم بالضغط على ربط جهاز بأخر، سوف يظهر امامك رمز الكود قم بمسحة فى الجهاز المكتبي وذلك بدون ما تحتاج الى اتصال بالانترنت وفقا للتحديث الجديد، فمن خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا الكرام الطريقة الخاصة بتفعيل مميزات الواتساب الجديدة.

الطريقة الخاصة بتفعيل مميزات الواتساب الجديدة

يمكن لجميع المستخدمين الاستفادة من المميزات الجديدة التى أطلقها تطبيق الواتساب، فأضاف الواتساب امكانية رفع الفيديوهات أكثر من ٣٠ ثانية، وايضا اضاف ميزة جديدة وهى ميزة الرد التلقائي، ويمكن للمستخدم القيام بارسال ٢٠ صورة فى وقت واحد، حيث يمكنك ايضا مشاهدة الكثير من الفيديوهات والصور مرة واحدة، من مميزات الواتساب ايضا انه يمكن للمستخدم استخدام اكثر من تطبيق واتساب على جهاز واحد دون تعرضت للحظر.

تعرف على كيفية تحديث الواتساب لآخر نسخة

اولا: يجب على المستخدم تسجيل الدخول إلى متجر جوجل بلاى. ثانيا: قم بكتابة كلمة واتساب فى جوجل بلاى. ثالثا: قم بالضغط على تطبيق الواتساب. رابعا: قم بالانتظار وسوف يظهر أمامك احدث مميزات تطبيق الواتساب الجديدة.

فى النهاية عرضنا على جميع متابعينا الكرام اهم مميزات تطبيق الواتساب الحديدة وكيفية استخدامها بدون انترنت، وايضا كيف يقوم المستخدم بتحديث الواتس اب لآخر نسخة.