نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات جديدة عن ساعة سامسونج جالاكسي 5 Galaxy Watch 5 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد ساعة جالاكسي الاصدار الرابع Galaxy Watch 4 من سامسونج بلا شك واحدة من أفضل الساعات الذكية التي يمكنك شراؤها حاليًا. لكنها عام 2022 ، و ساعة سامسونج جالاكسي 5 Samsung Galaxy Watch 5 الآن اقترب طرحها في الأفق. وعلى الرغم من عدم وجود الكثير من المعلومات حول Galaxy Watch 5 المرتقب ، فقد ظهر تسريب جديد يشير إلى نوع البطارية التي قد تضعها Samsung في طراز Galaxy Watch 5 واحد على الأقل.

بطارية ساعة سامسونج جالاكسي 5 Galaxy Watch 5

كما تم رصده لأول مرة بواسطة SamMobile ، ظهرت بطارية ، يُفترض أنها لجهاز Galaxy Watch 5 برقم الطراز SM-R900 ، في ملف تنظيمي. تحتوي البطارية على رقم جزء من EB-BR900ABY وتبلغ سعتها 276 مللي أمبير في الساعة. للمقارنة فقط.

مقاسات ساعة سامسونج جالاكسي 5 Galaxy Watch 5

، تبلغ سعة بطارية ساعة Galaxy Watch 4 الذكية مقاس 40 مم 247 مللي أمبير في الساعة ، وهي أصغر قليلاً من البطارية المحتملة لطراز SM-R900 Galaxy Watch 5. لذلك ، من الجيد جدًا أن سامسونج قررت وضع بطارية أكبر قليلاً لساعتها الذكية التالية.

قياس درجة حرارة جسمك ساعة سامسونج جالاكسي 5 Galaxy Watch 5

بالإضافة إلى بطارية أكبر من سابقتها ، وفقًا للشائعات ، قد تأتي Galaxy Watch 5 بمستشعر يمكنه قياس درجة حرارة جسمك بدقة. قد تمكن هذه التقنية الجديدة مستخدمي Galaxy Watch 5 من التعرف على الأعراض الفيروسية ومساعدتهم على علاج نزلات البرد.

ليس لدينا تاريخ إطلاق محدد بخصوص موعد نزول ساعة سامسونج جالاكسي 5 Galaxy Watch 5

من المتوقع أن تدخل Galaxy Watch 5 حيز الإنتاج الضخم في الربع الثالث من هذا العام. على الرغم من أنه ليس لدينا تاريخ إطلاق محدد ، إذا قررت Samsung إطلاق Galaxy Watch 5 في نفس الوقت تقريبًا كما فعلت العام الماضي ، نتوقع أن نرى الشركة العالمية سامسونج Samsung تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة في أغسطس أو سبتمبر.

Fitbit Sense يقدم وظائف مماثل

هذه الميزة ليست جديدة تمامًا في عالم الأجهزة القابلة للارتداء ، حيث يقدم Fitbit Sense وظائف مماثلة. ولكن يبدو أن شركة Samsung كانت تؤخر اعتمادها حتى تصبح الميزة موثوقة بدرجة كافية بحيث لا تتأثر بالعوامل الخارجية مثل درجة الحرارة المحيطة وأشعة الشمس المباشرة والحرارة الناتجة عن التعرق. تمكنت الشركة الآن من حل هذه المشكلة ، وفقًا للتقرير ، باستخدام تقنية لقياس درجة حرارة الجسم “بأكبر قدر ممكن من الدقة”.