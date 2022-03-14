أسرع طريقة شحن جواهر فري فاير مؤكدة واسترداد أكواد جديدة

تستعد لعبة فري فاير لإطلاق عدد من الأحداث الجديدة التي تتضمن العديد من الإضافات القوية والأدوات والأسلحة المتنوعة ومتعددة المهام والملابس والأشكال، مع إتاحة الحصول على مجموعة قيمة من الجوائز والهدايا والمكافآت للاعبين في حالة تحقيق نتائج إيجابية والوصول للمستويات الأعلى، مع العلم أن اللاعب الفائز هو من يبقى وحيدًا منفردًا على قيد الحياة في نهاية الحدث.

شحن جواهر فري فاير

أما عن أبرز وأفضل وأسرع طرق شحن جواهر فري فاير هي الشحن من خلال الموقع الرسمي للعبة: shop2game، ثم تسجيل الدخول واختيار طريقة الدفع الإلكتروني التي سيتم من خلالها دفع مقابل ما تريد الحصول عليه من جواهر، ثم تسجيل رقم بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك، ثم اختيار عدد الجواهر، ثم تسجيل رقم الآي دي الخاص بمعرف اللاعب، ثم تأكيد أو إرسال.

الشحن عبر الأكواد

ومن طرق الشحن أيضًا التي توفر الجواهر الأكيد في رصيد محفظتك، هي الشحن عن طريق الأكواد سارية الصلاحية المكون من 12 من الأرقام والحروف والرموز، والتي يتم تشغيلها عبر كتابتها في الخانة المخصصة لها عبر الموقع الرسمي للعبة للأكواد، ثم الضغط على تأكيد، وبعد مرور 24 ساعة في حالة سريان الود فسيتم وصول الجواهر إلى حسابك.

ومن بين تلك الأكواد ما يلي: