نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحويل رصيد من سوا لسوا في المقال التالي
طريقة تحويل رصيد من سوا لسوا التي يتساءل عنها الكثيرين؛ حيث أنها من الخدمات المميزة المتاحة من قِبل الشركة السعودية stc للاتصالات؛ حيث تُعد شركة stc من أهم وأكبر شركات الإتصالات التي لها كم هائل من العملاء وذلك لما تُقدمه من خدمات وإمكانيات مثل تـحويل الرصـيد بين أي عميل وأخر ويتم ذلك بأكثر من طريقة فيمكن تحـويله عن طريق إستخدام رقم الهوية ويمكن أيضاً بدونه، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم طريقة تحـويل الرصـيد وكيفية الإرسال عن طريق my stc وأيضاً روابط تحميل التطبيق فتابعونا.
طريقة تحويل رصيد من سوا لسوا
يمكن لأي عميل من عملاء شركة سوا أن يقوم بتحويل رصـيد لعميل أخر يمتلك أيضاً شريحة سوا، ويتم التحـويل عن طريق التطبيق المتاح من قِبل الشركة وهو تطبيق my stc أي وهو تطبيق الشركة الرسمي، ويتم من خلال الأكواد المعروفة للشحن، لكن يختلف كل كود عن الأخر بحسب اختلاف طريقة التـحويل فيختلف بالهوية عن بدون الهوية، وتختلف ايضاً بين تحويل الرصيد داخل المملكة عن التحويل إلى خارجها.
تـحويل رصيد من سوا لسوا عبر تطبيق my stc
للتمكن من تحويل الرصيد عبر تطبيق my stc فعليك إتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:
- قمّ بالدخول على تطبيق my stc .
- سجل دخولك على التطبيق أو إن لم يكن لديك حساب فقم بإنشائه.
- انقر على كلمة “إدارة” ومن ثم كلمة ” تحويل” ومن ثم كلمة ” إرسال رصيد”.
- أدخل الرقم المرغوب في التحويل له.
- حدد المبلغ المراد تحويله للطرف الآخر.
- أخيراً ستصل إليه رسالة بوصول الرصيد المُحول إليه وكافة تفاصيل عملية التحويل.
كيفية تحميل تطبيق my stc
وفرت شركة stc السعودية للإتصالات تطبيق خاص بها يوفر على العملاء ويساعدهم بشكل كبير في تحويل الرصيد أو الإستعلام عن الباقات أو معرفة الاستهلاك بكل سهولة، كما أن التطبيق متاح على آب ستور وجوجل بلاي، كما يمكن تحمليه بكل سهولة من خلال الروابط التالية:
- لتحميل التطبيق من جوجل بلاي فعليك بالنقر على ” my stc “.
- وتحميل التطبيق من آب ستور.
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