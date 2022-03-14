مواصفات هاتف أيفون إس أي 3 المنتظر الجديد

مواصفات هاتف أيفون إس أي 3 المنتظر، من المتوقع أن تقوم شركة آبل بالإعلان عن منتجها الجديد أيفون إس أي 3 عما قريب وبالفعل تشير بعض التسريبات الحالية أنه في خلال الأسبوع القادم من المنتظر أن تعلن آبل عن الهاتف الجديد، وهناك الكثير من الآمال على هذا الهاتف والذي سيكون شاملًا لعدد كبير من المزايا والخصائص التي تجعله منافسًا لعدة أنواع أخرى من الهواتف بما في ذلك هواتف أيفون كذلك، وهذا ما اعتدنا عليه من شركة آبل في أنها تقوم بتقديم أفضل الهواتف على الاطلاق بأفضل الخصائص.

مواصفات هاتف أيفون إس أي 3 المنتظر

توضح التسريبات أن شركة آبل من المفترض أن تعلن عن أيفون إس إي 3 عما قريب في غضون الأسبوع القادم وقد أوضحت أن أهم المزايا التي توفرت في هاتف آيفون إس إي 3 الجديد هي:

يذكر مينغ تشي كو وهو محلل تقني بإحدى أكبر شركات التقنية أن من المتوقع أن يكون التصميم الحالي للهاتف لن يختلف كثيرًا عن التصميم الجديد. شاشة الهاتف الجديد المنتظر من آبل قياسها 4.7 بوصة نوع أوليد، بالإضافة أن نوعية الزجاج هي من الزجاج المقوى بواسطة الأيونات. كما أن أيفون إس إي 3 سيكون داعمًا لشبكة الجيل الخامس التي تسهل على المستخدم من تصفح الإنترنت بسرعة أكبر. بالنسبة لذاكرة التخزين الداخلية بالهاتف فمنها ثلاث نسخة الأولى بسعة 64 جيجا والثانية بسعة 128 جيجا أما عن الثالثة فبسعة 256 جيجا ولكل نسخة من تلك النسخ سعر خاص بها. بالإضافة إلى كون أيفون إس أي 3 سوف يكون مضادًا للماء على بعد معين وفترة معينة. أما عن نوع معالج الهاتف الجديد فهو A15 من أفضل المعالجات حاليًا وسيكون الهاتف قادرًا على دعم شريحة اتصال نوع نانو وeSIM.

سعر هاتف أيفون إس إي 3 المنتظر من آبل

بالنسبة للسعر فإننا قد اعتدنا من آبل أنها تقدم أفضل المنتجات والهواتف بأفضل المزايا وجودة رائعة لهذا لا يوجد تعليق على اسعار الهواتف طوال الوقت لأنها تتناسب مع ما تقدمه الشركة، ونجد أن سعر آيفون إس إي 3 بالدولار الامريكي يبدأ من 399 للنسخة الأولى و440 للنسخة الثانية و549 للنسخة الثالثة والأخيرة والألوان المتاحة ثلاثة فقط أبيض وأحمر وأسود.