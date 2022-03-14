نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل دريم ليج سوكر 2022 مود دوري أبطال أوروبا في المقال التالي
دريم ليج سوكر 2022 أحد العاب الفيديو جيم التي تحاكي رياضة كرة القدم والتي تتمتع بشعبية عالية عالميا وتم إصدار اللعبة في عام 2014 من شركة فيرست تاتش جيم وتعمل اللعبة علي معظم منصات تشغيل الألعاب الإلكترونية منها بلاي ستيشن وأكس بوكس والهواتف الذكية بنظامي تشغيل أندرويد وأكس بوكس وتختلف اللعبة جزئيا عن باقي ألعاب كرة القدم الأخري حيث تكون أن المدير الفني والمدرب واللاعب في نفس الوقت ويتوجب عليك في البداية تكوين فريق من الهواة والبداية من دوري الهواة وتحقيق الانتصارات حتي تستطيع اللعب في دوري الدرجة الأولي ثم الدخول في البطولات الكبري ونتعرف الأن علي جميع ما يخص لعبة DLS 22 وطريقة تحميل اللعبة بمود دوري الابطال علي الهواتف.
مواصفات الجهاز اللازمة لتحميل دريم ليج سوكر 2022:
- الاتصال بالانترنت Wi Fi.
- نظام أندرويد 5.0 أو أحدث ونظام IOS 10.0 أو الأحدث.
- مساحة فارغة لا تقل عن 1 جيجا بايت.
- مساحة ذاكرة عشوائية (رامات) 3 جيجا أو أكثر.
- الإصدار الحالي للعبة 9.06.
شرح لعبة DLS 2022:
في بداية اللعب، ينصح بتكوين فريق من الهواة والعمل على تدريبهم والتحسين من مستواهم ثم الدخول بالفريق في بعض دورات المباريات لتحقيق الانتصارات وجمع الأموال والجوائز. بواسطة هذه الأموال والجوائز يمكنك شراء لاعبين أفضل و ملاعب أفضل وتوفير تدريب أعلى لفريقك.
يمكنك التعاقد مع ألمع لاعبي كرة القدم في العالم مثل Sergiño Dest و Kevin De Bruyne، كما يمكنك بناء فندق خاص بك و بلاعبي فريقك وتقديم أفضل التدريبات. في لعبة دريم ليج سوكر 22 أنت لست فقط اللاعب، بل إنك المدير الفني والإداري والمتحكم في كل ما يخص الفريق تدريباته ومبارياته.
ما يمكن شراؤه داخل اللعبة بالمال الحقيقي:
- حقيبة من العملات مقابل 3.99$.
- باقة من العملات مقابل 1.99$.
- كأس من العملات مقابل 6.99$.
- حاوية من العملات مقابل 11.99$.
- خزانة من العملات مقابل 19.99$.
- مخزن من العملات مقابل 49.99$.
- حقيبة من المجوهرات مقابل 7.99$.
- مخزن من المجوهرات مقابل 45.99$.
- سيزون باس مقابل 3.99$.
- حزمة المبتديء مقابل 3.99$.
طريقة تحميل دريم ليج سوكر 2022
- أولا يتوجب عليك التأكد من إتصال الهاتف بشبكة الانترنت.
- ثم الدخول إلي المتجر الإلكتروني الخاص بنظام تشغيل الهاتف.
- بعد ذلك كتابة dls في صندوق البحث في الأعلي وبداية البحث.
- ثم الضغط علي أيقونة تثبيت الموجودة بجانب اللعبة.
- بعد تحميل اللعبة نقوم بجلب ملف دوي الابطال من محرك البحث جوجل.
- ثم تقوم بفتح اللعبة وإنشاء الملف الخاص بك وبداية اللعبة.
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