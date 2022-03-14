نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت PES 2022 موبايل في هذا الموعد الرسمي من كونامي ومتطلبات تشغيل بيس 2022 موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت PES 2022 موبايل ، ينتظر حاملي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد وهواتف ايفون الإعلان الرسمي عن تحميل إي فوتبول بيس 2022 موبايل. حيث نشرت بعض المواقع الإلكترونية التي تقوم بتضليل مستخدمي اللعبة أن اللعبة تم نزولها رسميا على مواقعهم الخاصة ويجب تحميلها. ولكن هذه أخبار ليست صحيحة وأنها أخبار مضللة لكافة مستخدمين اللعبة بجميع أنظمتها. كما أتى هذا التضليل نظرا لشهرة اللعبة والإقبال التاريخي عليها وتخطت أعداد تحميل لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد والايفون ما يقرب أكثر من 500 مليون حول العالم. واليوم ومن خلال السطور التالية سوف نعرفكم موعد نزول بيس 2022 موبايل رسميا على الهواتف. كما سنعرفكم كيفية التحميل ومتطلبات التشغيل الصحيحة فتابعوا من خلال الفقرات التالية.

تثبيت PES 2022 موبايل للاندرويد

إي فوتبول بيس 2022 موبايل من الألعاب السهلة التي يتم تنزيلها على الجوال بجميع أنظمته. حيث لا تحتاج اللعبة خطوات كبيرة للتحميل. كما لا تختلف طريقة تنزيل لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد عن إصدار 2021. وستكون طريقة التحميل من جوجل بلاي مثل الإصدارات السابقة وفيما يلي خطوات التحميل الرسمية.

أولا يتم التوصيل بالأنترنت.

ثم فتح متجر جوجل من خلال التطبيق الرسمي على الهاتف.

كما يجب الضغط على شريط البحث أعلى صفحة جوجل وكتابة أسم تثبيت PES 2022 موبايل .

. بالطبع إذا قمت بالتجربة السابقة سوف يظهر لك الآن إصدار 2021. ولكن في الموعد الذي سنسرده لك الفقرة القادمة. سوف تظهر eFootball PES apk ويحتوي بجانبها زر تحديث. أو تثبيت في حالة عدم وجود إصدار 2021 مسبقا.

ويحتوي بجانبها زر تحديث. أو تثبيت في حالة عدم وجود إصدار 2021 مسبقا. النقر الآن على تثبيت أو تحديث وننتظر بضع لحظات حتى تمام نزول إي فوتبول بيس 2022 موبايل.

متطلبات تشغيل eFootball PES apk

يجب الوضع في الاعتبار أن اللعبة متوسطة ويمكن تثبيت بيس 2022 موبايل على هواتف أقل من المتوسطة ولكن ينصح بهواتف ذات مواصفات متوسطة لتشغيل اللعبة على إطار 60 بدلا من 30. ويجب أن تتكون مواصفات هذه الهواتف من التالي.

لتحميل eFootball PES apk يجب إخلاء مساحة تخزينية لا تقل عن 4.5 جيجا.

يجب إخلاء مساحة تخزينية لا تقل عن 4.5 جيجا. كذلك ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا كحد متوسط للتشغيل ويمكن التشغيل على أقل من ذلك ولكن ينصح بذاكرة عشوائية 4 جيجا فأكثر.

معالج الألعاب رباعي النواة من سناب دراجون أو ما يعادل هذا المعالج في الأنواع الأخرى.

كما يجب تشغيل لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد على نظام اندرويد 8 وما فوق.

موعد نزول بيس 2022 موبايل

أعلنت كونامي رسميا عن موعد تثبيت PES 2022 موبايل على جميع الأنظمة حيث طرحت موعدا بعد عدة تأجيلات سابقة. وسوف يتم نزول إي فوتبول بيس 2022 موبايل في الربيع المقبل أي يعني عدة أيام قليلة. وذلك عبر رسالة واضحة على الموقع المخصص للعبة. وجاء ذلك بعد التأجيلات المستمرة من شهر أكتوبر الماضي. كما قامت كونامي بالاعتذار لمستخدميها وأرسلت هدايا قيمة في ديسمبر الماضي قيمتها 400 كوينز مجانية و400 ألف GP مجاني. وننصح جميع مستخدمي اللعبة من خلال منصتنا الإلكترونية لا تبحث عن اللعبة مجددا حيث سنقوم بإخبارك فور نزول لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد على الهواتف.

عزيزي المستخدم لقد تعرفنا سويا اليوم على أفضل طريقة رسمية للحصول على تثبيت PES 2022 موبايل. كما تعرفنا على موعد نزول بيس 2022 موبايل ومواصفات الجوالات المتوسطة التي تعمل عليها اللعبة. نتمنى لكم منافسات قوية وممتعة. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.