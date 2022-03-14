الأرخص والأمتن.. هاتف موتورولا ايدج اكس Motorola Edge X30 بكاميرا أسفل الشاشة ومواصفات جبارة

مواصفات وسعر هاتف موتورولا ايدج اكس Motorola Edge X30 يبحث عنها الكثير لمعرفة أفضل المواصفات التى تميز هاتف موتورولا ايدج اكس 30 عن باقى الهواتف المتوفرة فى الأسواق الحالية، حيث قامت شركة موتورولا بطرح هاتفها الجديد بإمكانيات احترافية وسعر مناسب لكل عشاق الهواتف الذكية الحديثة، فعلى الرغم من أنها لم تعد من الشركات المشهورة عالمياً، إلا إنها من الشركات التى تطرح هواتف ممتازة فى الأداء والسرعة والشكل الخارجي، وبأسعار تنافس بها باقى الهواتف فى الأسواق، كما أنها تدعم شبكات الجيل الخامس وتحتوى على كاميرا عالية الجودة والدقة وبطارية عملاقة ومعالج مميز.

مواصفات هاتف موتورولا ايدج اكس Motorola Edge X30

أصبحت الهواتف الحديثة متداولة فى جميع أيادي الكثير، وأصبح الجميع يبحث عن أحدث الهواتف الذكية ذات المساحات الكبيرة التى تدعم شبكات الجيل الخامس، وتحميل البرامج والألعاب القوية ذات المساحات الكبيرة، لذا أصبحت الشركات تتنافس حول إنتاج أحدث الهواتف المتميزة التى تجذب مستخدميها، وكذلك بأسعار تنافسية مناسبة مع الجميع، لذا سنوضح لكم مواصفات هاتف موتورولا ايدج اكس 30 التى تنافس بها عن باقى الهواتف.

يحتوى على شريحتين اتصال. يقاوم المياه. يدعم شبكات الجيل الخامس. حجم شاشة الهاتف 6.7 بوصة. يحتوى على شاشة قوية ضد الكسر. رامات الهاتف 8 أو 12 جيجا بايت. سعة التخزين 128 و 256 جيجا بايت. مدعم بكاميرا خلفية ثلاثية وأمامية 60. مزود ببطارية 5000 ملى أمبير. كاميرا متميزة فى تصوير الفيديو 4K. يدعم الهاتف الشحن السريع خلال 35 دقيقة. لا يدعم الهاتف تركيب سماعات الاذن. لا يوجد على الهاتف راديو. متاح بألوان أبيض وأسود. شاشة الهاتف بتردد 144 هيرتز. لا يوجد بالهاتف مكان لتركيب الكارت الخارجى.

سعر هاتف Motorola Edge X30

حتى الآن لم تحدد شركة موتورولا السعر النهائي لهاتفها فى ثوبة الجديد، ولكن قد توقعت الشركة بأن تكون الاسعار الأولية لهاتف موتورولا ايدج اكس 30 فى الأسواق كالتالى: