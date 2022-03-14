أسهل طريقة لشحن شدات ببجي PUBG MOBILE عن طريق id وأهم التحديثات الجديدة في اللعبة

طريقة شحن شدات بابجي ، تعد لعبة بابجي من أبرز الألعاب العصرية الحديثة التي يقبل عليها المستخدمين، وقد بدأت ظهور لعبة بابجي في إصدار قديم، ثم تم لها التحديث عن طريق الإصدار الحديث للعبة، فأصبحت اللعبة لها إصداران إصدار حديث يختص بأجهزة الكمبيوتر فقط، وإصدار حديث يختص بأجهزة الهاتف المحمول.

وكان الإصدار الذي يختص بالهاتف المحمول يتميز بالمجانية في تحميله، في حين كان الإصدار الخاص بجهاز الكمبيوتر يتم تحميله في مقابل مادي، وبعد أن صارت النسخة المحدثة على نظام الأجهزة المحمولة، فقد أراد اللاعب رفع كفاءة لوحة المفاتيح وكفاءة الماوس في تقديم أفضل استخدام للعبة، فكان تحميل المحاكي للعبة هو الحل الأمثل لتغيير مميز وجذري في اللعبة.

تحديثات ببجي الجديدة 2022

يمكنك تحديد الجودة المطلوبة للعبة في رسوماتها.

كما تستطيع التغيير في الموارد التي تخصصها اللعبة ويستطيع أيضًا تغيير الدقة للعبة وستصل إليك الإشعارات التي تفيد بأن أحد الأصدقاء أو المستخدمين قد انضم إليك.

تستطيع العثور على عناصر التحكم المختلفة والتي تتحكم في اللعب.

طريقة شحن شدات ببجي

من خلال العديد من المواقع الشهيرة لشحن شدات بابجي يمكنك الشحن من خلالها، حيث تقدم لك تلك المواقع شحن ما تحتاج إليه من الأسلحة والأدوات وأيضًا تزيد فرصك وتعطيك المكافآت والهدايا والمنح التي تمكنك من الاستمرار وتحقيق الفوز، كما يمكن للاعب أيضًا شحن شدات ببجي من خلال دفع الرسوم برصيد، وذلك من خلال تلك الخطوات: