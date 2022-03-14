نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لشحن شدات ببجي PUBG MOBILE عن طريق id وأهم التحديثات الجديدة في اللعبة في المقال التالي
طريقة شحن شدات بابجي ، تعد لعبة بابجي من أبرز الألعاب العصرية الحديثة التي يقبل عليها المستخدمين، وقد بدأت ظهور لعبة بابجي في إصدار قديم، ثم تم لها التحديث عن طريق الإصدار الحديث للعبة، فأصبحت اللعبة لها إصداران إصدار حديث يختص بأجهزة الكمبيوتر فقط، وإصدار حديث يختص بأجهزة الهاتف المحمول.
وكان الإصدار الذي يختص بالهاتف المحمول يتميز بالمجانية في تحميله، في حين كان الإصدار الخاص بجهاز الكمبيوتر يتم تحميله في مقابل مادي، وبعد أن صارت النسخة المحدثة على نظام الأجهزة المحمولة، فقد أراد اللاعب رفع كفاءة لوحة المفاتيح وكفاءة الماوس في تقديم أفضل استخدام للعبة، فكان تحميل المحاكي للعبة هو الحل الأمثل لتغيير مميز وجذري في اللعبة.
تحديثات ببجي الجديدة 2022
- يمكنك تحديد الجودة المطلوبة للعبة في رسوماتها.
- كما تستطيع التغيير في الموارد التي تخصصها اللعبة ويستطيع أيضًا تغيير الدقة للعبة وستصل إليك الإشعارات التي تفيد بأن أحد الأصدقاء أو المستخدمين قد انضم إليك.
- تستطيع العثور على عناصر التحكم المختلفة والتي تتحكم في اللعب.
طريقة شحن شدات ببجي
من خلال العديد من المواقع الشهيرة لشحن شدات بابجي يمكنك الشحن من خلالها، حيث تقدم لك تلك المواقع شحن ما تحتاج إليه من الأسلحة والأدوات وأيضًا تزيد فرصك وتعطيك المكافآت والهدايا والمنح التي تمكنك من الاستمرار وتحقيق الفوز، كما يمكن للاعب أيضًا شحن شدات ببجي من خلال دفع الرسوم برصيد، وذلك من خلال تلك الخطوات:
- من بين طرق شحن شدات PUBG MOBILE طريقة الشحن بالرصيد، أي أن الدفع يتم مقابل الوصول على الشدات، ويتم ذلك باتخاذ الخطوات التالية:
- قم أولًا بفتح موقع ميداس بايMidasbuy ، ثم قم بتسجيل دخولك أو قم بإنشاء الحساب الجديد.
- ثم قم الآن بالنقر بالضغط على كلمة – Get PUBG MOBILE – أو يمكنك أيضًا شحن الشدات بشكل مباشر.
- يقوم الآن بإدخال عدد الشدات التي تريد الحصول عليها وإعادة شحنها.
- الآن قم باختيار كيفية الدفع للشدات وقم بالضغط على (تم).
- انتظر قليلاً وسوف تصل الشدات التي قمت بشرائها بداخل حسابك في اللعبة.
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