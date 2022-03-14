تردد قناة كراميش للأطفال Karameesh الجديد 2022 على النايل سات للاستمتاع بأناشيد الأطفال

يبحث الكثيرون عن تردد تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2022 حيث أن القناة منذ أيام قليلة قامت بالتنويه على، تغير ترددها إلى تردد جديد يقدم صورة أجود وصوت أوضح، ذو إشارة قوية دون تشويش، حيث أن هذه القناة تقدم محتوى خاص بالأطفال في مختلف الأعمار، وكذلك تبعث رسالة للآباء في كيفية تعاملهم مع أبنائهم، وخلال مقالنا سوف نتحدث عن كافة ما يخص القناة.

تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2022

كراميش هي قناة أناشيد للأطفال، وهي أردنية المنشأ، تبحث دائمًا عن تعليم الأطفال ما يجب عليهم فعله في العديد من المواقف، وهذا من خلال أغاني الأطفال، وحرصت القناة على تقديم أفضل صورة وصوت لمتابعيها، لذا قامت بتغيير ترددها، وصار تردد قناة كراميش الجديد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11603).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (HD).

مميزات عن قناة كراميش

من أفضل القنوات الخاصة بالأطفال هي قناة كراميش، تتمتع بالكثير من المميزات التي جعلت متابعيها ليس من الأطفال فقط، بل من الكبار أيضًا، ومن مميزاتها ما يلي:

تقديم محتوى متميز جدًا عن غيره من القنوات المماثلة، حيث يقوم بتقديم فقرات غنائية، من خلال ممثلين القناة لتعليم كيف يتعامل الآباء مع الأبناء.

عرض محتوى كرتوني جذاب، يشد به انتباه الأطفال من مختلف الأعمار.

مراعاة تطبيق كافة القواعد الدينية، وعدم عرض أي محتوى مسيء.

تقوم القناة بعرض محتواها كوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة دون توقف.

استخدام أفضل المعدات التكنولوجية الحديثة والمتطورة، لتقديم أجود صورة دون تشويش، وأوضح صوت بدون تقطيع.

القناة مجانية تمامًا دون دفع أي رسوم أو اشتراكات.

القناة تستهدف تعليم الأطفال الكثير من العادات الجيدة والبعد عن كل ما هو سيء.

استطاعت القناة تكوين جمهور كبير داخل الوطن العربي من خلال محتواها.

محتوى قناة كراميش

يمكن القول أن قناة كراميش هي قناة الأطفال رقم واحد في العالم العربي، حيث أنها تقدم محتوى غنائي كرتوني تعليمي مختلف ومتنوع عن كافة قنوات الأطفال، كالتالي: