تردد قناة طيور الجنه Toyor Al Janah الجديد 2022 على النايل سات للاستمتاع بأناشيد الأطفال

تردد قناة طيور الجنه من الترددات التي يتم تغييره بشكل دائم، فقد تم غلق هذه القناة عدة مرات وتفتح، وقامت القناة من خلال صفحتها الرسمية بالتنويه عن فتحها مرةً أخرى، وتغير ترددها لتردد جديد بإشارة قوية باستخدام أفضل المعدات الحديثة، لإرضاء مشاهديها من الأطفال والكبار، وهي تعد من أفضل قنوات الأطفال والتي تقدم محتواها المتميز.

تردد قناة طيور الجنه

تعد قناة طيور الجنة من القنوات القديمة حيث أنشأت منذ 2008، وتم بثها ونشأتها من عمان بالأردن، واهتمت خالد مقداد مالك هذه القناة بتقديم أفضل البرامج والأناشيد للأطفال، وجعل مقدمي البرامج من الأطفال أيضًا، ومن حرصه الشديد على استمتاع متابعيه قام بوضع تردد جديد ذو إشارة قوية وصورة ممتازة، ويمكن إضافة القناة من خلال بيانات التردد التالي، والذي يخص تردد قناة طيور الجنة الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11258).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (6/5).

محتوى قناة طيور الجنة

اعتمدت طيور الجنة في محتواها على تقديم ما يعلم الأطفال أمور دينهم، ويحسن أخلاقهم، ويربيهم على الأخلاق القويمة، فقدمت تلك القناة محتواها المميز والمتنوع والأفضل عن غيرها، ومحتواها يحوي الأتي:

تقدم القناة محتوى مختلف من البرامج المتنوعة، والأناشيد المميزة، والتي تجذب متابعيها الصغار وتساعدهم على فهم الحياة.

كما فكرت القناة في كيفية توصيل وتسهيل تعليم الطفل وتوصيل الرسالة المطلوبة إليه ببساطة، فقامت بجعل مقدمي برامجها من الأطفال في مختلف الأعمار.

كما تقدم فقرة قرآنية، حتى تساعد الأطفال على حفظ القرآن الكريم.

والعديد من البرامج والمسابقات التي سمحت بها بمشاركة متابعيها الصغار والتواصل عبر أرقام البرامج للاشتراك في المسابقات.

ومن أكثر برامجها تميزًا الأتي: طيور الجنة في عيونهم، حروف الهجاء، ورتل القرآن ترتيلا، مناجاة، الرسام الصغير، رياضة x رياضة، حكايا جنى، مغامرات كامبنج.

ومن أفضل أناشيد طيور الجنة ما يلي: مرة طلعنا، بابا جاب لي بالون، كيف الحال، فلسطين بلادي يا عيني، عن مصر ما تسألنيش.

مميزات قناة طيور الجنه

قامت طيور الجنة بتمييز متابعيها بالعديد من النقاط الهامة، والتي تجعل متابعيها في سعادة وراحة غامرة عند متابعتها، ومن هذه المميزات ما يلي: