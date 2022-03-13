Oppo Reno 7 مواصفات موبايل أوبو الجديد | مراجعة سريعة للهاتف

Oppo Reno 7 هاتف جديد من مجموعة الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة لشركة أوبو. أطلقت شركة أوبو مؤخراً مجموعة من الهواتف الجديدة من ضمن عائلة الـReno من هواتفها والتي تأتي في الفئة فوق الاقتصادية من هواتف الشركة. تتمثل تلك الهواتف في Oppo Reno 7 ، و Oppo Reno 7 pro. بالإضافة إلي نسخة أخرى من بعض التنازلات الذكية من الشركة Oppo Reno 7 SE وذلك لتخفيض السعر. والجدير بالذكر أن تلك السلسلة من هواتف الشركة تشهد استقبالاً كبيراً من عدد كبير من مستخدمي الهواتف حول العالم كما في هاتفي Oppo Reno 6 و Oppo Reno 6 pro السابقين من هواتف الشركة.

مواصفات هاتف Oppo Reno 7 :

‌يأتي الهاتف مع وزن خفيف يقدر بحوالي 173 جراماً.‌

كما يأتي الهاتف بخامات ظهر من البلاستيك Poly Carbonite بالكامل ، مع وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول الجسم.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

بالإضافة إلي توافر إمكانية زيادة مساحة التخزين بالهاتف ، ولذلك لوجود المدخل الخاص بكارت الميموري.‌

يأتي الهاتف كذلك مع شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.43 إنش ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 مع معدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش.

تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 800 شمعة ، مما يوفر إضاءة عالية للشاشة ووضوح أكثر للمحتوي الظاهر عليها حتي في الإضاءة العالية.‌

تأتي الشاشة أيضاً بدعم خاصية HDR10+ ، مع معدل تحديث 90 هيرتز يوفر سلاسة وسهولة في الحركة والتنقل.‌

كما تحتل الشاشة حوالي 90.8% من جسم الهاتف ، وتأتي بأبعاد عرض 20:9 مما يوفر درجة أكبر في الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كذلك تأتي الشاشة محمية مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

واجهة المستخدم بالهاتف هي أحدث إصدارات واجهة أوبو المميزة ColorOS 12 ، والتي تأتي مع نظام تشغيل Android 11.‌

كذلك يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من شركة MediaTek وهو MediaTek Dimensity 900 5G ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

يحتوي المعالج علي نواتين من نوع Cortex-A78 ، وهما الاقوي تعملان بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.‌

أما عن الستة أنوية الأخري فمن نوع Cortex-A55 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود معالج رسوميات GPU من شركة ARM وهو Mali-G68 MC4.‌

الهاتف متوفر في الأسواق بإصدار واحد فقط من سعة التخزين وتأتي كالتالي 256 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

ذاكرة الهاتف العشوائية أو الـRAM تأتي من نوع LPDDR4X ، مع ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2.

كاميرا هاتف Oppo Reno 7 :

‌يتوفر الهاتف مع كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

كذلك يوجد بظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية PDAF.‌

الكاميرا الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، بالإضافة إلي زاوية تصوير واسعة 119°.‌

أخيراً كاميرا ثالثة تستخدم في تصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

تدعم الكاميرات خاصية الـHDR مع تصوير الـPanorama ، كما يوجد أيضاً فلاش من نوع ليد.‌

كذلك يدعم الهاتف أيضاً تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120 إطار لكل ثانية.‌

كما يتوفر بالهاتف أيضاً دعم لخاصية التثبيت الالكتروني Gyro-EIS.

مواصفات أخري للهاتف :

‌الهاتف يدعم خاصية الـNFC.‌

لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

سماعات الهاتف تتوفر من نوع مونو وليست ستيريو ، إلا أن جودة الصوت جيدة وواضحة.‌

كما يوجد بالهاتف أيضاً مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

بصمة الهاتف من نوع Optical موجودة أسفل شاشة الهاتف ، مع دعم فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock.‌

كذلك يدعم أيضاً عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، الجيروسكوب ، وأيضاً البوصلة.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية من نوع Li-Ploy تأتي بحجم 4500 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 31 دقيقة فقط.‌

كما يدعم الهاتف أيضاً الشحن العكسي ، بالإضافة إلي مدخل شحن من نوع Type C 2.0 يتوفر بدعم الـOTG.‌

يتوفر الهاتف في اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما : الأزرق والأسود.

سعر هاتف Oppo Reno 7 :

‌388 دولار لنسخة الهاتف الوحيدة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 6085 جنية مصري.

وتلك هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف في الأسواق الخارجية ، وفي إنتظار إطلاق الهاتف بشكل رسمي للأسواق العربية والعالمية قريباً.