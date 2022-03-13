حصريا افضل طريقة شحن شدات ببجي 2022 عن طريق الأيدي مجانا

يعشق الكثير من الشباب هذه اللعبة سواء من الكبار أو صغار السن حيث حققت نسبة كبيرة من اللاعبين على مستوى العالم يقومون بلعبها بشكل منتظم وحتى يتم استكمال هذا اللعبة والتنقل بين المستويات والتمتع بالقوة القتالية القوية لابد من شحن شداتها وسوف نتعرف على طرق شحنها من خلال هذا المقال.

طريقة شحن شدات ببجي

حتى نصل إلى المستوى الأخير والتمتع بكل مميزات اللعبة لابد من شحن شداتها وسوف نتعرف على طريقة شحن الشدات من خلال النقاط التالية:

حيث أنه في البداية يجب على اللعاب الدخول على الموقع الرسمي الخاص باللعبة لضمان شحن الشدات دون أي كذب أو احتيال.

كما أنه ثم بعد ذلك يحدد اللعاب بلده التي يقيم فيها عن طريقة كتابة اسمها أو اختيار العلم الخاص.

ولا بد أن يحدد اللعاب عدد الشدات التي يريد شحنها.

يحدد طريقة الدفع التي يريدها.

يضغط اللاعب على الموافقة.

نلاحظ إرسال الشدات له داخل اللعبة.

عندما يفتح اللعاب اللعبة يجد بأن الشدات قد تم شحنها ويحصل على المميزات الكثيرة من اللعبة.

مميزات شحن الشدات