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عمر شويل - جدة طريقة تقسيم شاشة الهاتف وفتح تطبيقين في وقت واحد بدون برامج، نقدم لكم اليوم أحد الحلول التقنية التي تخص الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، فقد تحتاج في بعض الأحيان إلى فتح تطبيقين في جوالك واستخدامهما معاً في نفس الوقت. الأن يمكنك حل هذه المشكلة بدون الحاجة إلى تنزيل برامج خارجية أو تطبيقات، حيث نقدم لكم اليوم أربعة طرق مختلفة يمكنك من خلالها تقسيم الشاشة إلى قسمين واستخدام أكثر من تطبيق فيوقت واحد، وتستطيع من خلال موضوعنا إختيار الطريقة المناسبة لهاتفك حيث يمكن تفعيل تلك الطرق لجميع أجهزة الأندرويد بدون برامج.

تقسيم شاشة الهاتف وفتح أكثر من تطبيق

الطريقة الأولى يمكنك تفعيلها على هواتف شاومي حيث يتم الدخول إلى قائمة الإعدادات، ثم النقر على الخيار الاخير وهو الإعدادات الإضافية ثم اضغط على زر الإضافة أو زر تقسيم الشاشة. في حالة لم تجد ذلك الخيار في إصدار هاتفك يتم الخروج من الاعدادات والنقر على الزر الذي يقوم بتوضيح التطبيقات التي تعمل في الخلفية، قم بالضغط ضغطة مطولة على أي شاشة تطبيق، حيث يظهر التطبيق بنفس الشكل المُصغر مع ظهور خيارات يمين او يسار شاشة التطبيق الخيار الأول عن الغلق والخيار الثاني عن تقسيم الشاشة، يمكنك الآن تقسيم الشاشة إلى جزئين على الفور حيث أن هذه الطريقة تمكنك من استخدام تطبيقين في آن واحد.

الطريقة الثانية تستطيع تطبيقها على كافة الهواتف الأندرويد الأخرى سواء سامسونج أو أوبو أو انفنيكس، كل ما عليك هو فتح اي تطبيق ثم الضغط على الثلاث خطوط أسفل يمين او يسار الهاتف ضغطة مطولة، بذلك يمكنك توضيح التطبيقات الذي تعمل في خلفية الهاتف، وتستطيع الآن تقسيم شاشة الهاتف على الفور كما يمكنك تحديد نسبة التقسيم بين التطبيقين الذي يمكنك استخدامهم سويا في نفس الوقت.

طريقة فتح تطبيقين في نفس الوقت بدون برامج

هناك بعض الهواتف لا تقبل تقسيم الشاشة بالطرق السابقة، وهنا يمكنك محاولة تقسيم الشاشة عن طريق النقر في النقطتين الظاهرتين أعلى يمين التطبيق عند الدخول إلى أيقونة التطبيقات التي تعمل في الخلفية، في حالة عدم نجاح الطريقة السابقة يتم تطبيق الطريقة الرابعة وهي الدخول إلى الإعدادات ثم البحث عن أيقونة حول الهاتف والنقر عليها، ثم يتم البحث عن خيارات المطور و النقر عليها ثم تظهر خيارات عدة يتم تفعيل خيار إجبار إعادة تعيين الأنشطة، ثم يتم تقسيم الشاشة على الفور بدون برامج.

في حال عدم إمكانية تفعيل كل الطرق السابقة وفشل تقسيم شاشة الهاتف، يمكنك تجربة الطريقة الرابعة والاستعانة بتطبيق Split Screen والنقر على التطبيق لكي تتمكن من فتحه ثم تفعيل الخيار الأول ثم النقر على الخيار الثاني، بعد ذلك قم بتفعيل الخيار الأول وهو خيار الرجوع حتى يظهر باللون الأخضر، أو يمكنك الرجوع إلى الشاشة الرئيسية للتطبيق والنقر على خيار الأيقونة العائمة ثم تحديد حجم الشاشة الأولى والثانية، ثم النقر على زر التفعيل لكي تتمكن من تقسيم الشاشة.