طريقة شحن شدات ببجي 2022 لتجديد الموسم الجديد خلال ايام

اشحن الآن شدات ببجي موبايل بطريقة رسمية عبر الأيدي بسهولة وبدون تعقيد وذلك لأن لعبة ببجي موبايل من أكثر الألعاب الممتعة المتوفرة إلكترونيًا والتي يحبها كل الأفراد الذين يعرفونها ويتعاملون معها مهما كانت أعمارهم، لقد أخذت لعبة ببجي الصيحة على مستوى دول العالم مؤخرًا وزاد تحميلها على جميع الأجهزة، ولكن هناك مشكلة قد تعيق وصول اللاعب للمستويات الأعلى وهي شحن الشدات والتي لابد منها لكي يتمكن اللاعب من توفير احتياجاته من الأسلحة والملابس وغيرها من الأشياء الأخرى وهذا هو السبب وراء البحث عن أحسن وسيلة يمكن استخدامها لشحن الشدات.

الطريقة الرسمية لشحن شدات ببجي 2022

تعتبر طريقة شحن شدات ببجي بالطريقة الرسمية من أكثر الطرق الموثوق فيها، لذلك يفضل إتباعها في الشحن، فبمجرد الشحن من الموقع الرسمي midasbuy يحصل اللاعب على الشدات المطلوبة والتي تساعده على شراء كل الأدوات التي سوف تستخدم في المعركة، وبذلك يستطيع اللاعب أن يلعب بشكل جيد بسبب توافر كل المعدات أمامه والتي تساعده على الانتصار في المعركة.

شحن شدات ببجي بواسطة ID

يمكنك أيها اللاعب الحصول على كل الشدات التي تحتاجها وذلك عن طريق الاستعانة برقم الأيدي والذي لابد من إدخاله ضمن البيانات المطلوب إدخالها على موقع midasbuy والذي يمنحك الشدات مقابل سحب الرصيد الموجود داخل الموبايل وبالتالي يمكنك الاستغناء تمامًا عن الفيزا لذلك يجب القيام بالآتي:

أولًا فتح موقع midas buy وعمل “تسجيل دخول” .

وعمل . يجب على اللاعب عمل حساب على هذا الموقع باستخدام الإيميل وكلمة السر الخاص به.

التأشير على الدولة التي يتواجد اللاعب فيها.

تحديد العدد المطلوب شحنها من الشدات.

يجب تسجيل الأرقام الموجودة في بطاقة الأيدي بالطريقة المطلوبة.

سوف يتم إرسال رقم على الموبايل هذا الرقم هو الكود المطلوب إدخاله فور وصوله.

في هذه الحالة يتطلب تسديد مبلغ الشحن والذي سوف يتم سحبه من رصيد الموبايل أو عن طريق البطاقة الائتمانية الخاصة باللاعب.

تحديثات ببجي 2022

لعبة ببجي من أهم الألعاب المتاحة والمتوفرة والتي يمكن تحميلها في أي وقت ومن أي مكان، ولأن الإقبال عليها شديد تسعى الإدارة المسئولة عن هذه اللعبة بإصدار أفضل التحديثات لها حيث تم إصدار تحديث 1.7 والذي يعتبر التحديث الأخير الذي قامت به الشركة، هذا التحديث منحت اللعبة الكثير من المواصفات والإمكانيات التي ميزتها عن أي لعبة أخرى حيث غيرت التصميم الداخلي للعبة وأضافت لها بعض الخلفيات والموضوعات ذات الجودة العالية.