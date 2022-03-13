طريقة تنزيل ماين كرافت اخر اصدار 2022 للموبيل والكمبيوتر

ماين كرافت هي واحدة من الالعاب ثلاثية الأبعاد وتعتمد علي عمليات الإنشاء وتكوين الكتل وتعتبر واحدة من أفضل الألعاب للصغار والمراهقين وتم نشر اللعبة للمرة الأولي في أوائل الألفية الجديدة باستخدام لغة الجافا وتم شراء اللعبة والشركة الكطورة لها من جانب مايكروسفت في عام 2014 وتدور اللعبة حول تجميع الكتل وهي الرمال والطوب والحديد والأشجار وكل ما يمكن أستخدامة في عمليات البناء تصميم الأشكا الهندسية ويتوجب علي اللأعب بناء منزل ليحتمي فية ليلا وحمايو نفسة من هجمات الزومبي والوحوش الموجودة في اللعبة كما يوجد بها العديد من المناظر الطبيعية مثل الشلالات والغابات ونستعرض الأن طريقة تنزيل ماين كرافت علي الهواتف الجوالة والكمبيوتر.

مواصفات اللعبة وأجهزة تشغيلها:

لعبة ماين كرافت لها مواصفات خاصة لابد أن يقابلها مواصفات محددة بالأجهزة لتتمكن من دعم اللعبة وتشغيلها بسلاسة. في السطور القادمة نعرض هذه المواصفات.

إصدار اللعبة هو 1.18.12.01

حجم اللعبة صغير نسبياً، فهو أقل من نصف جيجا بايت

يحتاج تطبيق لعبة ماين كرافت لإصدار أندرويد 5.0 أو ما فوق

يحتاج التطبيق لإصدار آبل IOS 10.0 أو ما فوق

التقييم العمري للعبة هو 10+ سنوات؛ حيث أن ببعض الأوضاع عنف خيالي

اللعبة ليست مجانية، فيجب شراؤها بسعر 7.5 دولار أمريكي أي ما يعادل 30 ريال سعودي تقريباً

تحتوي اللعبة على عناصر يمكن شراؤها بالمال الحقيقي، ويتراوح أسعار هذه العناصر ما بين 2 دولار وحتى 11 دولار تقريباً للعنصر الواحد

تدعم اللعبة العديد من اللغات وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية والبرتغالية والنرويجية والبولندية والتركية والدنماركية والسويدية والفنلندية والكورية واليابانية والهولندية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والروسية

تم تطوير نسخة من لعبة ماين كرافت للتدريب على البرمجة، وهي نسخة تعليمية

طريقة تحميل ماين كرافت أخر أصدار للموبيل

أولا يتوجب عليك توصيل الهاتف بشبكة الانترنت عن طريق بيانات الهاتف أو شبكة الواي فاي.

ثم الدخول إلي متجر التطبيقات جوجل بلاي والضغط علي صندوق البحث.

ثم كتابة minecraft في صندوق البحث للبحث عن اللعبة.

تظهر اللعبة في النتيجة الأولي وتقوم بالضغط علي أيقونة تثبيت الموجودة بجانب اللعبة.

بعد التثبيت تقوم بربط اللعبة بحسابك علي الفيس بوك لبداية اللعبة.

ويمكنك تحميل اللعبة للكمبيوتر من الموقع الرسمي للعبة والحصول علي نسخة تجريبة مجانا لمدة 15 يوم.