طريقة تحميل لعبة GTA 5 للأندرويد مجانا.. أهم مميزات لعبة جراند ثفت اوتو 5

كيفية تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف، تعد لعبة GTA واحدة من أقوى ألعاب الأكشن التي اشتهرت على نطاق واسع وأصبح لها شعبية كبيرة بين المستخدمين خاصة محبي عالم المغامرات والإثارة إلى جانب أنها تحاكى الواقع بشكل كبير وتجعلك تعيش أوقات من المتعة لا توجد فى أي لعبة أخرى، وتدور لعبة جاتا حول ثلاثة مجرمين يقومون بأعمال السرقة والسطو والتشابك مع الناس وأخذ أموالهم وسيارتهم وتنفيذ العديد من المهام الإجرامية وجنى الأموال منها وتقوم الشرطة بملاحقتهم ويظلون فى مطاردة معها طوال الوقت.

حيث أن اللعبة تمكنك من التغلب على أفراد الشرطة والانتصار عليهم، ورغم تعدد الإصدارات المختلفة من سلسلة لعبة جاتا التي أطلقتها شركة “روكستار” إلا أن إصدار GTA 5 يأتي بمميزات فريدة ورائعة لم تكن متواجدة فى النسخ القديمة وتزايد الإقبال على تحميلها وهو ما جعل الشركة المطورة تقوم بتوفير نسخة يمكن تحميلها على أجهزة الأندرويد حيث أنها فى البداية كانت متاحة لأجهزة الكمبيوتر فقط، ولكن الآن يمكنك تحميل GTA 5 على الهواتف الأندرويد من أحد روابط ميديا فاير والاستمتاع بها فى أي وقت.

طريقة تحميل لعبة GTA 5 للأندرويد مجانا

يمكنك الآن تحميل لعبة GTA V للاندرويد الأصلية وقضاء وقت ممتع ومشاركة أصدقائك فى اللعبة بشكل مجاني وبكل سهولة من الخطوات التالية:

قم بالدخول على متجر جوجل بلاي، ثم قم بالدخول على خانة البحث وقم بكتابة اسم اللعبة جاتا 5.

اضغط على كلمة “تثبييت”

انتظر حتى يكتمل التحميل ويتم تثبيت اللعبة على هاتفك.

بعد ذلك يمكنك الدخول على اللعبة وتشغيلها والاستمتاع بها.

مميزات لعبة GTA V للاندرويد