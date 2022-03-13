نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن بيس 2021 موبايل مجانا 2500 كوينز مجانا رسميا وافتح بكجات ايكون مومنت بيس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن بيس 2021 موبايل مجانا ، الشحن عبارة عن كوينزات يتم إضافتها في حساب مستخدمي اللعبة ويمكن من خلالها هذه الكوينز. شراء بطاقات تأهيل اللاعبين وكذلك شراء لاعبين ايكون مومنت بيس 2021. كما يتم أيضا شراء مدربين وتجديد قدرة اللاعبين أيضا يتم بالكوينز. وكذلك لاعبين أيقونة box draw. كما تعادل الحصول علي كوينز في بيس 2021 أضعاف من عملة GP. حيث 10 من كل كوينز يعادل 1000 GP. واليوم من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) سوف نستعرض لكم شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا بطريقة رسمية من داخل اللعبة والحصول على ايكون مومنت بيس 2021 مجانا وذلك من خلال السطور التالية.

شحن بيس 2021 موبايل مجانا يوميا

في هذه الفقرة سوف نتطلع على أولى طرق الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا بطريقة يومية وتصل حتى 400 كوينز مجانية شهريا. وذلك فقط من خلال الدخول اليومي للعبة بدون لعب أي مباريات ومنافسات من اللعبة وهي أول خطوة في طريق 2500 كوينز المجانية. وإليكم الطريقة التالية للحصول عليها مجانا.

أولا يتم الدخول عبى لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل .

. بعد تخطي الصفحة الرئيسية سوف تفتح أيقونتين متلاصقتين منها GP والكوينز. لا يجب خيار GP بل يجب خيار الكوينز المجانية اليومية.

كذلك عند أختيار شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا. يتم الحصول بشكل يومي بعدد 10 كوينز لمدة 5 أيام واليوم السادس 20 كوينز والسابع 30 كوينز. وذك بعدد إجمالي 100 أسبوعيا و400 شهريا.

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا من المباريات

400 كوينز مجانية لا تكفي شراء عدد هائل من لاعبين ايكون مومنت بيس 2021 حيث يمكن أيضا شحن بيس 2021 موبايل مجانا عن طريق الفوز في منافسات اللعبة والتي تطلقها اللعبة مرتين أسبوعيا. وهي أيقونة مباريات DAY ويمكن الدخول على لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل. والنقر على أيقونة MACH DAY. حيث يتم اللعب عن طريق شبكة الأنترنت مع لاعبين أخرين. وينصح عند لعب منافسات داي بخيار فريق يكون لديك عدد كبير من اللاعبين الخاصة به في فريقك.

مثال إذا كان لديك لاعبين ايكون مومنت بيس 2021 ماردوانا وريفالدو وكرويف وتير شتيجن من برشلونه. يجب نزولهم في هذه المباريات. حيث هذه العملية تسرع عملية شحن بيس موبايل مجانا. كما يمكن الحصول على 200 كوينز كل ثلاثة أيام بمعدل 400 كوينز أسبوعيا وشهريا 1600 كوينز مجانية فقط من خلال منافسات DAY. بجانب الكوينز اليومية والكوينز التي يتم تحصيلها من مباريات CAMPAIM وذلك سيكون إجمالا الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا بعدد 2500 كوينز تقريبا.

كيفية شراء ايكون مومنت بيس 2021 بالكوينز المجانية

بعد شحن بيس 2021 موبايل مجانا يمكن الدخول على اللعبة والنقر على ايقونات الفرق التي بها ايكون مومنت بيس 2021. ويتم الضغط على SIGN ويتم الحصول على اللاعبين بعدد 100 كوينز في كل مرة. وهناك عدد من المقالات على موقعنا المتميز ثقفني تطرح عليك عدد من الثغرات للفوز بلاعبين ايكون مومنت بيس 2021 أسبوعيا ويجب متابعة تلك المقالات لاستغلال شحن بيس موبايل مجانا بالكوينز المجانية.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية شحن بيس 2021 موبايل مجانا من داخل اللعبة. بطريقتين مختفتين ويتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا بعدد 2500 كوينز مجانية شهريا. كما أستعرضنا كم أيضا كيفية شراء لاعبين ايكون مومنت بيس 2021 بهذه الكوينز. نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.