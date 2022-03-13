نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل باقات شركة موبايلي للانترنت بأقل الأسعار للاشتراك بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقات شركة موبايلي للاتصالات، تقدم شركة موبايلي في المملكة باقات عديدة ومختلفة لكل منها مزاياها الخاصة التي يحتاج إليها العميل طوال الوقت سواء كان الدقائق والمكالمات أو الرسائل أو الانترنت والتصفح وما إلى ذلك، لذلك تهتم شركة موبايلي بتقديم أفضل عروضها وباقاتها للعملاء لاختيار ما يرغبون منه حسب حاجتهم وفيما يلي أهم باقات شركة موبايلي للاتصالات.

تفاصيل باقة موبايلي 30

واحدة من أقل باقات شركة موبايلي ولكن لها ميزة هامة وهي سرعة انترنت قوية ومستمرة أما عن تفاصيلها:

الانترنت سرعته الشهرية واحد جيجا بايت مع وجود واحد جيجا إضافية لاستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي. مع وجود 100 دقيقة محلية لأي شبكة داخل السعودية. الباقة تجدد تلقائيًا شهريًا إذا كانت قيمتها موجودة وللاشتراك بها يرسل رمز 30 إلى رقم 1100.

باقة موبايلي 75 مسبقة الدفع

واحدة من باقات مسبقة الدفع من شركة موبايلي المناسبة لفئة كبيرة من العملاء وسعر تفعيلها هو 90 ريال بالضريبة فقط، ولها أكثر من ميزة تتمثل في:

سرعة الانترنت شهريًا هي خمسة جيجا بايت. تقدم للعميل 500 دقيقة محلية لأي شبكة بداخل المملكة فقط مع 500 وحدة رسائل نصية. وحدات الدقائق المحلية يمكن استخدامها في تصفح الانترنت. تجدد الباقة بشكل تلقائي بعد مرور ثلاثين يومًا من التجديد إذا كانت قيمة الباقة متاحة. للاشتراك في تلك الباقة ينبغي إرسال رسالة بها كود 75 لرقم 1100.

باقة موبايلي 110

تلك الباقة من أكثر الباقات التي يتجه للاشتراك بها فئة كبيرة من العملاء كونها مناسبة مع كافة احتياجاتهم من الانترنت أو الوحدات للرسائل والمكالمات، وتنحصر مزايا باقة موبايلي 110 في:

عدد وحدات الانترنت الشهري هو عشرة جيجا بايت، أي أن إجراء المكالمات سواء الصوتية أو المرئية يكون بجودة وسرعة عالية بدون تشويش أو توقف وأيضًا تصفح مواقع التواصل الاجتماعي بسهولة وسرعة. كما أن الباقة توفر للعميل خمسة عشر جيجا بايت إضافية من أجل تصفح مواقع التواصل الاجتماعي. وتوفر باقة 110 للعميل عدد 1500 دقيقة محلية فقط طوال فترة الاشتراك في الباقة. وللاشتراك بها يرسل كود 110 إلى رقم 1100.

باقة موبايلي 150

تلك الباقة ذات مزايا عديدة وكبيرة يتجه إليها الأشخاص الذين هم في حاجة دائمة الانترنت بدون انقطاع ومزاياه: