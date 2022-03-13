نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي 2022 علي عربسات ونايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي 2022، التي يبحث عنها الكثيرون في العالم العربي نظرا لما تقدمه القناة من محتوي هادف يساعد علي زرع القيم والأخلاف الحميدة في عقول وأفكار الأبناء في مختلف مراحلهم السنية، كما تحظي القناة باهتمام الملايين علي مستوي أنحاء العالم نظرا لما تعرضه القناة باللغات الأخري الغير عربية، حيث تعمل القناة علي مدار الــ 24 ساعة دون توقف، لذا نقدم لكم عبر هذا المقال علي موقعكم ثقفني اهم برامج قناة طيور الجنة والتردد الجديد 2022م.

قناة طيور الجنة وطيور بيبي 2022

انطلقت قناة الأطفال طيور الجنة الأكثر متابعة في الوطن العربي في بداية عام 2008 وكانت من أوائل القنوات المتخصصة في إذاعة جميع برامجها للأطفال من أناشيد وفقرات مضحكة تسعد الأطفال، فيما يتم متابعة القناة تفاجئ العديد من المشاهدين بتوقف بث القناة التي كانت تعمل بالتردد التالي (11315 علي معدل ترميز 27500) وذلك عبر بيان تم إعلانه علي الصفحة الرسمية لها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعدها تزايدت أعداد الباحثين عن تردد قناة طيور الجنة الجديد.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

يستطيع المشاهدين استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد من خلال وضع التردد ومعدل الترميز كالتالي:

القمر الصناعي Nilesat معدل الترميز 27500 التردد 11316 الاستقطاب افقي

تردد قناة طيور الجنة 2022 علي Arabsat



يمكنك استقبال إشارة بث قناة طيور الجنة على القمر الصناعي Arabsat من خلال تسجيل التردد الجديد كالتي:

التردد : 11310

: 11310 معدل الترميز: 3000

3000 معامل تصحيح الخطأ: 2/3

برامج قناة طيور الجنة 2022

يمكنكم الآن متابعة أهم البرامج والفقرات الخاصة بالقناة والتي من أهمها التالي:

برنامج فزوزة مع ألأموره.

صوتك كنز.

برنامج رياضة في رياضة.

نشرة أخبار الدار.

شموس لا تغيب.

منبر أحباء الله.

كما تقدم العديد من الأناشيد الجميلة مثل (ماما جابت يببي، جننتوني، ويلا حفلة، الليلة عيد، وكيف الحال) والعديد من الأناشيد الإسلامية الجميلة، يتم تقديم معظم فقرات طيور الجنة من خلال أسرة خالد مقداد مؤسس وصاحب القناة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2022



تعد قناة طيور بيبي أحد قنوات طيور الجنة الجديدة والتي تستهدف الأطفال من الفئة السنية الصغيرة والتي يمكنك استقبال ترددها عبر تسجيل التردد التالي: