مواصفات هاتف reno 7z ومميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء؟

يبحث الكثير من الأشخاص عن مواصفات هاتف reno 7z قبل شرائه وذلك للتأكد إذا كانت هذه المواصفات تتناسب معهم، أم أنهم يحتاجون إلى مواصفات أخرى، لكن يعتبر هذا الهاتف من أفضل الهواتف الموجودة في هذا الوقت ويتميز بالكثير من المميزات، حيث أن المواصفات الموجودة به من أفضل المواصفات التي لا تتواجد إلا في الهواتف ذات المستويات المرتفعة.

مواصفات هاتف reno 7z

يوجد بعض المواصفات الموجودة في هذا الهاتف والتي تجعله من أفضل الهواتف الموجودة وذلك يجعل عليه إقبال كبير من قبل الكثير من الأشخاص ومن هذه المواصفات:

يتصف الهاتف بأنه مصنوع من البلاستيك القوي الذي لديه القدرة على تحمل الصدمات وعدم التعرض للكسر.

يتصف بوزنه الخفيف الذي لا يشكل حمل ثقيل على من يحمله حيث يكون وزنه 173 جم.

سمك الهاتف لا يزيد عن 7.9 ملم وذلك يسهل الإمساك به.

يحتوي الهاتف على أماكن لوضع شريحتين نانو سيم، حيث إنه يدعم شرائح الجيل الثالث والرابع والخامس.

يعمل الهاتف على نظام تشغيل Android 11, ColorOS 11.1.

يحتوي على شاشة كبيرة الحجم حيث يصل حجمها إلى 6.4 إنش، ومواصفات الشاشة هي شاشة أموليد بدقة FHD مع كثافة بيكسلات 411 بيكسل في كل إنش مع أبعاد 20: 9.

يتصف بوجود معالج MediaTek MT 6853 Dimensity 800U 5G (7 nm.

حجم الرامات به 8 جيجا بايت.

المساحة الداخلية الخاصة بالهاتف كبيرة للغاية ولا يحتاج إلى ذاكرة إضافية حيث يكون حجمها 256 جيجا بايت.

الكاميرا الخلفية الخاصة به عبارة عن 3 كاميرات خلفية، الكاميرا الأولى أساسية بدقة 64 ميجا مع فتحة عدسة 1.7 ، الكاميرا الثانية عريضة بدقة 8 ميجا مع فتحة عدسة 2.2 مع زاوية تصوير واسعة 119 درجة، الكاميرا الثالثة كاميرا ماكرو 2 ميجا مع فتحة عدسة 2.4.

الكاميرا الأمامية هي كاميرا واحدة بدقة 32 ميجا مع فتحة عدسة 2.4.

عيوب Oppo Reno 7Z

لا يدعم الهاتف إضافة ذاكرة خارجية.

الشاشة لا تقوم بدعم التردد العالي.

في نهاية مقال مواصفات هاتف reno 7z تحدثنا عن جميع المواصفات الداخلية والخارجية للهاتف التي يحتاج

أي شخص يريد شراءه معرفتها، لكي يستطيع تقييم جودة الهاتف، ويستطيع تحديد إذا كان مناسب بالنسبة له أم لا،