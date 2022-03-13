”ميني كوبر” تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة ”Cooper SE”

كشفت شركة ”ميني كوبر“ البريطانية، عن الجيل الثالث من سياراتها الكهربائية.

وقالت الشركة إن التقدم التكنولوجي التي تقدمه في سياراتها على مدى السنوات الماضية والطلب المتزايد عليها من قبل العملاء أدى إلى ظهور سيارة ”ميني كوبر إس إي“، وهي نسخة كهربائية بالكامل.

وتُعد هذه الخطوة هي الأولى نحو الموعد النهائي الذي حددته العلامة التجارية أخيرًا لتصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030، بحسب موقع ”تيتش كرانش“.

المحرك والأداء

تُقدم سيارة ”ميني كوبر إس إي“ كنسخة كهربائية كاملة البطاريات من الجيل الثالث من سلسلة ”كوبر“ أو ”هاتش“ على حسب الأسواق، والذي ظهر للمرة الأولى قبل عامين فقط. واستبدلت الشركة في الجيل الجديد أجزاء الاحتراق في المحرك بأجزاء داخلية مكهربة جديدة.

وتوضع البطارية في مكان خزان الوقود، وتعمل الكابلات عبر نفق ناقل الحركة وتحتل وحدة قيادة السيارة معظم حجرة المحرك. وبدلاً من المحرك القياسي المزود بشاحن توربيني، تم تجهيز السيارة بمحرك كهربائي يعمل على تشغيل العجلات الأمامية، ويوفر 181 حصانًا و199 رطلاً من عزم الدوران.

وبالمقارنة مع باقي طرازات ”كوبر“ المعروفة، تأتي السيارة الكهربائية الجديدة على قدم المساواة مع طراز ”كوبر إس“ مع محطة طاقة بسعة 2.0 لتر و4 أسطوانات مزودة بشاحن توربيني. ويتم تخزين الطاقة الخاصة بالسيارة في بطارية تبلغ 28.9 كيلو وات في الساعة، ما يمكن المحرك من السفر لما يقرب من 114 ميلًا (نحو 184 كيلومترًا) عند الشحن الكامل.

وذكرت الشركة أن سيارة ”كوبر إس إي“ يمكنها شحن 80% من البطارية في 35 دقيقة تقريبًا على شاحن سريع من المستوى ”3 DC“، وما يصل إلى 20% على شاحن من المستوى ”DC 2“.

التجهيزات

قالت الشركة إنها أضافت لسيارة ”كوبر إس إي“ مزيدًا من الميزات الخارجية القياسية المتميزة، مشيرة إلى أنها راعت أدق التفاصيل، إذ قامت بتحسين المقصورة الداخلية بإضاءة محيطة وتصميم محدث بصريًّا للوحة القيادة وتصميمات جديدة تمامًا لعجلة القيادة وفتحات التهوية.

وأضافت عبر موقعها الإلكتروني ”من العجلات الجديدة إلى الشبكات الأمامية والخلفية المعاد تصميمها، ومصابيح LED الأمامية وأضواء Union Jack Tail إلى ستائر الهواء التي تمنحك مزيدًا من الديناميكية الهوائية، تبدو سيارة ميني الكهربائية الجديدة منعشة“.

وعن التجهيزات الداخلية، تتوافق قمرة القيادة بشكل مريح حول مقعدي السائق والراكب. وبالنسبة للسائق، توجد شاشة بسيطة خلف عجلة القيادة تتجنب الفوضى من خلال توفير الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة.

وجهزت الشركة السيارة بشاشة تعمل باللمس مقاس 8.8 بوصة، وهي الواجهة الرئيسة للسائقين والركاب. وتضم الشاشة وظائف الترفيه والملاحة التي توفرها الشركة، مع عرض لحالة حركة المرور في الوقت الفعلي. وتم تجهيز الشاشة لعرض المعلومات بشكل أسهل مما سبق، مثل: سرعة السيارة، وأوضاع القيادة والملاحة خطوة بخطوة، والاتصالات، والوسائط المتعددة، ومعلومات أخرى.

وللمساعدة في السلامة والقيادة، يوجد بالسيارة نظام تحكم بالسرعة إضافة إلى تحذيرات مغادرة المسار، مع نظام اكتشاف للتصادم الأمامي يراقب السيارات والمشاة على حدّ سواء (City Collision Mitigation). ومن المقرر أن تطرح شركة ”ميني كوبر“ سيارة ”كوبر إس إي“ في العام المقبل.