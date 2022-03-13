نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في الباقة التعليمية من موبايلي ورقم ورسالة التفعيل بالتحديث 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون من طلاب المملكة العربية السعودية علي طرق تفعيل والاشتراك في الباقة التعليمية من باقات التعليم من موبايلي mobily وهي شركة من اكبر شركات الاتصالات في المملكة والتي اتاحت تلك الخاصية وهي وجميع شركات الاتصالات بعد نقل التعليم عن بعض في فترات الوباء والحظر ولكنها استمر التعليم والواجبات المدرسية علي المنصات التعليمية مثل منصة مدرستي وزوم والمنصات التي أتاحتها المملكة للطلاب وبذلك تنافست جميع شركات الاتصالات علي تقديم عروض للباقة التعليمي تناسب جميع الطلاب مثل باقة stc التعليمية ولكن في المقال سوف نتحدث عن عروض الباقة التعليمية من موبايلي mobily.

باقة التعليم الغير محدود من الباقة التعليمية في موبايلي mobily ksa

اتاحت تلك المنصة أو الخاصية في شركة موبايلي للاتصالات في السعودية لدي الطلاب منذ بداية العام الدراسي الجديد والتي ساهمت بشكل كبير في تفاعل الطلاب في العملية التعليمية.

كذلك تتيح الباقة للطلاب علي الدخول علي منصة مدرستي من رفع وحل الواجبات المدرسية والتفاعل الطلاب في منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم السعودي.

أيضا سعر الباقة منخفض لطلاب المملكة.

طريقة الاشتراك في الباقة التعليمية من موبايلي فقط من خلال موقع موبايلي علي الانترنت.

ثم يمكنك زيادة شركة الانترنت علي المنصة حتي يتيح لك التفاعل بين الطلاب والزملاء والمعلمين.

كذلك يمكنك التواصل مع شركة موبايلي لجعل الباقة تتاح لك لجميع المنصات التعليمية التابعة لوزارة التعليم السعودي بسرعة وجودة فائقة.

مدة الخدمة في الباقة هي شهر مع تصفح سريع وتحميل غير محدود.

رقم تفعيل الباقة التعليمية من موبايلي mobily ورسالة التفعيل

يمكنك الاشتراك في تلك الخاصية من موبايلي وهي الباقة التعليمة من خلال عدة طرق سوف نذكرهم أولهم:

1- الطريقة الاولي وهي استخدام الجوال الخاص بك وارسال رسالة نصية علي رقم 1100 ومكتوب بداخل الرسالة 5500.

2- ثم الطريقة الثانية وهي الدخول من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة علي الانترنت ثم نختار تبويب خدمات وبعد ذلك نختار باقات ثم نختار باقة الطلبة.

3- وبعد ذلك الطريقة الأخيرة في الاشتراك وهي استخدام التطبيق الخاص ب mobily ونضغط علي كلمة الاشتراك في الخدمة سيطلب منك التطبيق بعد الخطوات والإجراءات التي تتبعها ثم الضغط علي التالي ومن ثم يمكنك الاشتراك بكل سهولة.

عيوب الباقات التعليمية من موبايلي

تلك الباقة لا تدعم إلا المنصات التعليمية فقط.

لا يمكنك تصفح مواقع الكترونية اخري مثل مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها فهي مبرمجة علي المنصات التعليم الالكتروني فقط.

استخدام المنصات التعليمية بسرعة غير محدودة وبدون حد استهلاك شهري.

كم يبلغ الاشتراك في الباقات التعليم الإلكتروني من موبايلي

يبلغ قيمة الاشتراك الشهري لباقة التعليم في موبايلي 50 ريال سعودي شهرياً وتجدد كل شهر بنفس المبلغ.

مميزات باقات موبايلي التعليمية