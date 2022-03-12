نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة Efootball pes 22 لآيفون وأندرويد وآخر التحديثات في المقال التالي

Efootball pes 22 هي الإصدار الأجدد من لعبة الفيديو الأكثر شعبية لكرة القدم إي فوتبول. أصدرتها شركة كونامي اليابانية لأول مرة عام 1998، لتتوالى الإصدارات. منذ تاريخ الإصدار الأول للعبة إي فوتبول توالت النجاحات والإصدارات لتُكمل السلسلة الآن عدد 18 جزءً وأكثر من 500 مليون عملية تنزيل و شراء. اللعبة متاحة لجميع جوالات أنظمة أندرويد و أيفون، وكذلك متاحة للتابلت وأجهزة ألعاب الفيديو كالبلاي ستيشن PS4 و PS5 و Xbox series X|S و Xbox One وأجهزة الكمبيوتر بأنظمة ويندوز ونستعرض الان من خلال هذا المقال جميع المعلومات عن العبة وطريقة تحميل الللعبة علي هواتف أيفون وأندرويد. البطولات المتاحة في نسخة Efootball pes 22: تم تأكيد وجود البطولات التالية في موسم 2021 – 2022: الدوري الأمريكي لكرة القدم Soccer دوري الدرجة الثانية الإيطالي الدوري الروسي الممتاز مواصفات اللعبة وأجهزة تشغيلها: لابد أن يحتوى الجهاز على 2 جيجا بايت مساحة فارغة لتنزيل اللعبة بنجاح

لابد من اتصال الجهاز بالانترنت عن طريق Wi Fi

الإصدار المتاح للاندرويد و ابل IOS هو v 5.7.0

يحتاج التطبيق إلى إصدار أندرويد 5.0 أو ما فوق

يحتاج التطبيق إلى إصدار IOS 10.0 او ما فوق

لابد من توصيل الهاتف بعصا اللعب اليدوية في حال مواجهة مستخدمي الكمبيوتر أو أجهزة ألعاب الفيديو

اللعبة متاحة باللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية المبسطة وأيضاً التقليدية والألمانية والإندونيسية والإيطالية والبرتغالية واليابانية والكورية والروسية والإسبانية والتركية.

التصنيف العمري 4+ سنوات

تقييم محتوى التطبيق هو PEGI 3

اللعبة مجانية، لكنها تحتوي على عدد من العناصر التي يمكن شراؤها بالمال الحقيقي العناصر التي يمكن شراؤها بالمال الحقيقي: عدد 100 عملة myClub بسعر 0.99$ عدد 300 عملة myClub بسعر 2.99$ كذلك عدد 310 عملة myClub بسعر 2.99$ عدد 1050 عملة myClub بسعر 9.99$ كذلك عدد 2,150 عملة myClub بسعر 19.99$ عدد 3,300 عملة myClub بسعر 29.99$ خدمة Festival season myClub coin Sale مقابل 0.99$ عدد 5,800 عملة myClub بسعر 49.99$ خدمة Festival season myClub coin Sale مقابل 2.99$ عدد 100 عملة myClub + رونالدينهو بسعر 0.99$ طريقة تحميل Efootball pes 22 أولا التاكد من إتصال هاتفك بشبكة الانترنت بشبكة الواي فاي.

بعد ذلك الدخول إلي متجر هاتفك جوجل بلاي أو أبل ستور.

ثم الضغط علي صندوق البحث وكتابة Efootball pes 22 والضغط علي أيقونة تثبيت.

بعد ذلك فتح اللعبة وربط اللعبة بحساب الفيس بوك الخاص بك. عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة Efootball pes 22 لآيفون وأندرويد وآخر التحديثات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحميل لعبة Efootball pes 22 لآيفون وأندرويد وآخر التحديثات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.