نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مودة على النايل سات 2022 وأهم البرامج الإسلامية في رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة مودة على النايل سات 2022 واعم البرامج الإسلامية في رمضان 1443، حيث انتشرت عمليات بحث كبيرة في مصر والعالم العربي بل كافة أنحاء العالم للوصول لمعرفة تردد قناة مودة التي تتواجد علي النايل سات وأنها من اهم القنوات الدينية الموقرة والمجانية التي تقدم عدد من برامج ومن أهمها برنامج للأستاذ الدكتور احمد الطيب الأمام الأكبر وشيخ الأزهر الشريف وهناك برامج أيضا يقدمها علماء وقراء ومشايخ تحت شعار قناة المودة لحياة فيها مودة ورحمة بخلاف أيضا قرب حلول شهر رمضان الكريم ادأم الله علينا جميعا بكل خير وبركة لأنها تعتبر من القنوات الدينية الرائدة ومن خلال هذا المقال نتناول تردد القناة والشيوخ المتواجدون فيها التي تقدم بها.

تردد قناة مودة على النايل سات 2022

لتنزيل القناة مودة الفضائية المجانية علي الريسفير الخاص بك يمكن معرفة التردد والقمر الصناعي ومعدل الترميز من خلال التالي:

اسم القناة المودة Mawda channel

القمر الصناعي النايل سات.

التردد ١٠٨١٥.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ ٥/٦.

نظام البث sd.

التشفير مجاني، ,نذكركم برابط تردد قناة ناشونال جغرافيك ابوظبي.

معلومات عن قناة مودة

تعتبر قناة مودة قناة دينية تم افتتاحها حصري منذ ثلاث اشهر فقط وأنها تريد أن تثبت مكانتها من حيث القنوات الدينية قامت بأعداد افضل العلماء والقراء والشيوخ وهناك الكثير والكثير من البرامج الدينية ومشاهير الشيوخ كالشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ محمد العريفي ويتوفر فيها احدث المعدات كالتصوير وللجرافيك والمونتاج وغيره للوصول إلى الأفضل ومازال العطاء مستمر، ونذكركم برابط جميع قنوات الأطفال.

برامج قناة مودة

فضيلة الأمام الأكبر الأستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والذي يقدم برنامج يسمي الطيب.

الشيخ محمد العريفي مجموعة من الحلقات الدينية.

فضيلة الشيخ علاء حامد برنامج نصف ساعة لقلبك.

الشيخ شريف شحاتة برنامج طبطبة مع شريف.

الدكتور محمد الغليظ يقدم برنامج شهادة تقدير.

كما يتضمن العديد والعديد من البرامج التي تيسر أمور الدين السميح والنهي عن المحرمات ، قناة تجمع بين الدنيا والدين والعمل والأخلاق والتعاون بين الناس وبعضها كما أمر دين الإسلام وغيرها للوصول إلى الحياة الكريمة والسعيدة والعيش في جو المحبة والرخاء في نهاية المطاف، إليكم رابط تردد قناة كراميش.

وصلنا لختام شرح تردد قناة مودة على النايل سات 2022 واهم البرامج الإسلامية في رمضان 1443.