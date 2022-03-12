أحدث لعبة بديلة بابجي 2022 بمساحة أقل وطريقة تفعيل مزايا الآيفون على هواتف الأندرويد، كثير منا يبحث عن تطبيقات تمنح الهاتف مزايا غير موجودة به لتجعله أفضل، لذا نقدم لكم اليوم ثلاث تطبيقات أندرويد لا غنى عنها الأول هو لعبة بابجي الجديدة بأقل مساحة، التطبيق الثاني يمنح هاتفك الأندرويد أحد المزايا التي لا تتواجد إلا في الهواتف الآيفون، أما التطبيق الثالث في موضوعنا اليوم فهو تطبيق جديد للتعديل على الصور بكل سهولة.

أحدث لعبة بديلة بابجي 2022 بمساحة أقل

التطبيق الأول في موضوعنا هو عبارة عن لعبة تشبه ألعاب القتال الأكثر شهرة عالمياً وهما بالطبع لعبتي فري فاير وببجي، ولكنها تتميز عنهما في انها تستهلك مساحة تخزين أقل كثيراً كما تتفوق على ألعاب الأكشن الاعتيادية بشكلها الكوميدي، وذك مع الاعتماد على نفس طريقة اللعب مع توافر نفس أسلحة بابجي و فري فاير، حيث يمكنك اللعب بمئة فرد، الغناء، استخدام كور نطاطة، القفز بشكل كوميدي، مع إمكانية التواصل مع أصدقائك.

تفعيل مزايا الآيفون على هواتف الأندرويد

التطبيق الثاني هو تطبيق LED Blinker Pro وهو تطبيق لهواتف أندرويد وموجود على متجر قوقل، يساعد هذا التطبيق في ظهور الفلاش عند تلقى اشعارات، وهي ميزة غير موجودة إلا في هواتف الآيفون فقط. حيث يتم البحث عن التطبيق المراد ظهور فلاش عنده ثم النقر على زر add app، تظهر خيارات عدة يتم اختيار واي فاي ثم تظهر خيارات أخرى يتم النقر على زر إضافة، بعد تفعيل التطبيقات بهذه الكيفية يتم النقر على كل دائرة تتواجد بجانب جميع التطبيقات؛ لكي يظهر شكل التطبيق عند وصول الاشعارات إليك.

أحدث تطبيقات أندرويد 2022

التطبيق الثالث هام جداً لمعظم مستخدمي الهواتف الذكية، وهو تطبيق رائع للتعديل في صورك الشخصية والصور المصغرة على يوتيوب، التطبيق هو Photo Retouch Premium وتستطيع من خلاله اخفاء أي شئ غير مرغوب في الصور، ويمكنك ازالة ذلك الشئ دون أن يغير هذا من الصورة مطلقا، كما يمكنك ازالة الكتابة من الصور بدون ترك أثر وكذلك إزالة أشخاص من الصورة مع ظهور الصورة كاملة بدون ملاحظة تشويش أو خطأ.