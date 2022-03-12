نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات يوم الاثنين بيس 2021 موبايل 14 مارس منافسات قوية هدايا مجانية ايكون مومنت بيس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسريبات يوم الاثنين بيس 2021 موبايل ، نستمر معكم حتى الآن في التسريبات المؤكدة من الشركة اليابانية konami. صاحبة نسخة لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل. حيث سيتم تنزيل تحديث منتصف الأسبوع الاثنين 14 من مارس 2021 على نظام الأندرويد والايفون. وكما توقعنا الأسابيع الماضية من أحداث معنا اليوم التسريب الصحيح لأحداث بعد غد الاثنين 14 مارس من منافسات والهدايا المجانية من ايكون مومنت بيس 2021 والحصول على كوينز بيس 2021 مجانا. وذلك من خلال الفقرات الصغيرة الأتية فتابعوا معي التالي.

تسريبات يوم الاثنين بيس 2021 موبايل

سيتم الاستقرار على بكجات الخميس الماضي من اللعبة وهي ايكون مومنت بيس 2021 لفريق تشيلسي وأبرزهم بيتر تشيك الحارس التشيكي. وخط منتصف البلوز فرانك لامبارد. كما سيتم الاستقرار على ايكون مومنت أيضا المخصص بالمان يونايتد على رأسهم ديفيد بيكهام وفورلان. ولكن المنافسات سوف تتغير من منافسات أوف لاين وأون لاين. حيث من المتوقع في تسريبات الأثنين بيس 2021 المقبل هدايا خرافية مضاعفة خاصا OPEN CALLENGE. سيكون هناك مائة وخمسون ألف من عملة GP بدلا من 75 ألف فقط.

وكذلك منافسات تحديات DAY لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل في حيث من المتوقع نزول منتخبات هذا الأسبوع وليس أندية مثل الأسبوعين السابقين. حيث سيتم الحصول على كوينز بيس 2021 مجانا بعدد 200 كوينز وذلك بالفوز بمباريات DAY. ويمكن من خلال الكوينز شراء ايكون مومنت بيس 2021.

ايكون مومنت بيس 2021 مجانا

ستتضمن أيضا تسريبات يوم الاثنين بيس 2021 موبايل نزول أيقونة مباراة الأوف لاين. وهي مباراة يتم بعد الفوز بها الحصول على ايكون مومنت بيس 2021 مجانا. واحدة لأيقونة تشيلسي والأخرى لأيقونة مانشستر يونايتد. وفي إطار منافسات أوف لاين سيتم إطلاق مباريات بعدد أهداف محدد يجب الوصول إليه للحصول على هدايا بيس 2021 موبايل المضاعفة من GP. كما سيتم إطلاق هدايا بيس 2021 موبايل اليومية وهي عبارة عن خيارين من الحصول على كوينز بيس 2021 مجانا أو عدد من GP بشكل يومي. كذلك في تسريبات الأثنين بيس 2021 سيتم الأسقرار على بكج اللاعبين الأساطير الحالي وعلى رأسمهم كرويف لاعب برشلونة الأسطوري ومذلك أندرياس أنيستا. والمدافع الإيطالي الشهر باولو مالديني.

وهنا قد وصلنا لأخر توقعات تسريبات يوم الاثنين بيس 2021 موبايل من احداث 14 مارس 2021. كما أستعرضنا هدايا بيس 2021 موبايل المقدمة من كونامي في حال دخول المستخدم للعب هذه المنافسات والفوز بها. كذلك سيتم الأستمرار على هذه الأحداث من المنافسات التي قمنا بذكرها حتى الأحد الذي يلي الاثنين 14 مارس والذي سيكون موافقا 20 من مارس 2021 من لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل.