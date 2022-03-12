مواصفات iphone se 2022 الجديد و كم سعر هاتف أيفون أس أي الجديد بالسعودية

مواصفات iphone se 2022 الجديد الذي أفصحت عنها شركة أبل العالمية والألوان المطروحة في أيفون الجديد . كما ذكرت أبل عن هاتف أيفون SE الجديد 2022 بأنه هاتف الطراز الجديد من الجيل الثالث هواتف SE . حيث أن هاتف أيفون se 2022 يأتي بشاشة أصغر مع شاشة أصغر ويتميز بسعر أقل مما سبق . كذلك يتميز سعر أيفون SE 2022 الجديد بأنه سيكون في متناول كافة عاشقي سلسلة هواتف أيفون . كما يطرح هاتف iphone se 3 2022 بنفس الشكل لهاتف أيفون أس أي الجديد من العام السابق ولكنه . يتميز هذه المرة بأدائه الأقوى وأيضاً كفاءة أعلي مما سبق وذلك بفضل التقنية الجديدة المضافة . لهاتف أيفون SE وهي تقنية A15 BIONIC وفي مقال اليوم من “موقع ثقفني” نتعرف علي ما يميز الهاتف الجديد iphone se .

مواصفات iphone se 2022 الجديد المصرح عنه من شركة أبل

يتميز هاتف iphone se الجديد بالعديد من المواصفات المميزة نتعرف عليها كالآتي :-

تقنية A15 BIONIC المضافة للهاتف الجديد هي أسرع شريحة ذكية لذلك الهاتف . كما يتميز هاتف أيفون SE الجديد 2022 بدعم شبكات الاتصال من الجيل الخامس . يحتوي علي قدرات تصوير بمعدل أعلي بفضل المعالج الجديد المضاف له . كذلك بجانب تميز iphone se 3 2022 باحتوائه علي بطارية لعمر أطول بقدرات محسنة لاستهلاك البطارية . تستمر استخدامات البطارية حتي 10 ساعات لمشاهدة الفيديوهات المستمرة وذلك لشحنها مرة واحدة فقط . كما يتميز هاتف أيفون se 2022 بسرعة أكبر للاتصال بشبكة الأنترنت . له قدرات تصويرية عبر كاميرا الهاتف بتقنية SMART HDR 4 وأنماط تصوير فوتوغرافي بتقنية DEEP FUSION . كذلك تحتوي كاميرا iphone se 2022 علي قوة 12 ميجا بكسل بتقنية تصوير 4K . يحتوي iphone se 2022 علي كاميرا أمامية بدقة 7 ميجا بكسل قادرة لالتقاط مقاطع الفيديو بدقة تصل إلي 1080 بكسل .

مواصفات iphone se 2022 الجديد المتعددة

يحتوي الهاتف الجديد iphone se 2022 علي شاشة مقياس 4.7 بوصة .

علي شاشة مقياس 4.7 بوصة . كما يتميز أيفون أس أي الجديد بقارئ بصمات الأصبع مزود بأسف كاميرا الهاتف .

بقارئ بصمات الأصبع مزود بأسف كاميرا الهاتف . كذلك بجانب مستشعر أصبع تم دمجه في زر HOME بالجهة الأمامية بالهاتف .

iphone se 3 2022 به ذاكرة تخزين داخلية بمساحة 64GB وهي الفئة الأولي .

به ذاكرة تخزين داخلية بمساحة 64GB وهي الفئة الأولي . كما يطرح أيفون se 2022 بمساحة تخزينية أخري تصل إلي 256GB .

ألوان هاتف iphone se 2022

يطرح هاتف iphone se 2022 باللون الأسود الملكي . كما يطرح هاتف أيفون SE الجديد 2022 باللون الأبيض . بجانب اللون المميز الأخر في جوال أيفون أس أي الجديد وهو اللون الأحمر .

سعر أيفون SE 2022 الجديد بالمملكة العربية السعودية وسعره العالمي

سعر iphone se 2022 بالسعر العالمي محدداً له 429 دولار أمريكي .

كذلك سيطرح هاتف أيفون se 2022 بالسعودية ما يقرب إلي 1609 ريال سعودي .

بالسعودية ما يقرب إلي 1609 ريال سعودي . أما سعر هاتف أيفون SE داخل جمهورية مصر العربية بسعر 6000 جنيه مصري .

تلك الأسعار المعلنة لهاتف أيفون أس أي لنسخة الهاتف بسعة تخزين 64GB المصرح عنها من شركة أبل العالمية .

مواصفات iphone se 2022 الجديد المصرح عنه من شركة أبل العالمية والتي عرضناها داخل مقال اليوم من موقعكم . المفضل “موقع ثقفني” والذي تعددت به المواصفات المميزة عن النسخة السابقة من نفس سلسلة هذا الهاتف .