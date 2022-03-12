نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات iphone se 2022 الجديد و كم سعر هاتف أيفون أس أي الجديد بالسعودية في المقال التالي
مواصفات iphone se 2022 الجديد الذي أفصحت عنها شركة أبل العالمية والألوان المطروحة في أيفون الجديد . كما ذكرت أبل عن هاتف أيفون SE الجديد 2022 بأنه هاتف الطراز الجديد من الجيل الثالث هواتف SE . حيث أن هاتف أيفون se 2022 يأتي بشاشة أصغر مع شاشة أصغر ويتميز بسعر أقل مما سبق . كذلك يتميز سعر أيفون SE 2022 الجديد بأنه سيكون في متناول كافة عاشقي سلسلة هواتف أيفون . كما يطرح هاتف iphone se 3 2022 بنفس الشكل لهاتف أيفون أس أي الجديد من العام السابق ولكنه . يتميز هذه المرة بأدائه الأقوى وأيضاً كفاءة أعلي مما سبق وذلك بفضل التقنية الجديدة المضافة . لهاتف أيفون SE وهي تقنية A15 BIONIC وفي مقال اليوم من “موقع ثقفني” نتعرف علي ما يميز الهاتف الجديد iphone se .
مواصفات iphone se 2022 الجديد المصرح عنه من شركة أبل
يتميز هاتف iphone se الجديد بالعديد من المواصفات المميزة نتعرف عليها كالآتي :-
- تقنية A15 BIONIC المضافة للهاتف الجديد هي أسرع شريحة ذكية لذلك الهاتف .
- كما يتميز هاتف أيفون SE الجديد 2022 بدعم شبكات الاتصال من الجيل الخامس .
- يحتوي علي قدرات تصوير بمعدل أعلي بفضل المعالج الجديد المضاف له .
- كذلك بجانب تميز iphone se 3 2022 باحتوائه علي بطارية لعمر أطول بقدرات محسنة لاستهلاك البطارية .
- تستمر استخدامات البطارية حتي 10 ساعات لمشاهدة الفيديوهات المستمرة وذلك لشحنها مرة واحدة فقط .
- كما يتميز هاتف أيفون se 2022 بسرعة أكبر للاتصال بشبكة الأنترنت .
- له قدرات تصويرية عبر كاميرا الهاتف بتقنية SMART HDR 4 وأنماط تصوير فوتوغرافي بتقنية DEEP FUSION .
- كذلك تحتوي كاميرا iphone se 2022 علي قوة 12 ميجا بكسل بتقنية تصوير 4K .
- يحتوي iphone se 2022 علي كاميرا أمامية بدقة 7 ميجا بكسل قادرة لالتقاط مقاطع الفيديو بدقة تصل إلي 1080 بكسل .
مواصفات iphone se 2022 الجديد المتعددة
- يحتوي الهاتف الجديد iphone se 2022 علي شاشة مقياس 4.7 بوصة .
- كما يتميز أيفون أس أي الجديد بقارئ بصمات الأصبع مزود بأسف كاميرا الهاتف .
- كذلك بجانب مستشعر أصبع تم دمجه في زر HOME بالجهة الأمامية بالهاتف .
- iphone se 3 2022 به ذاكرة تخزين داخلية بمساحة 64GB وهي الفئة الأولي .
- كما يطرح أيفون se 2022 بمساحة تخزينية أخري تصل إلي 256GB .
ألوان هاتف iphone se 2022
- يطرح هاتف iphone se 2022 باللون الأسود الملكي .
- كما يطرح هاتف أيفون SE الجديد 2022 باللون الأبيض .
- بجانب اللون المميز الأخر في جوال أيفون أس أي الجديد وهو اللون الأحمر .
سعر أيفون SE 2022 الجديد بالمملكة العربية السعودية وسعره العالمي
- سعر iphone se 2022 بالسعر العالمي محدداً له 429 دولار أمريكي .
- كذلك سيطرح هاتف أيفون se 2022 بالسعودية ما يقرب إلي 1609 ريال سعودي .
- أما سعر هاتف أيفون SE داخل جمهورية مصر العربية بسعر 6000 جنيه مصري .
- تلك الأسعار المعلنة لهاتف أيفون أس أي لنسخة الهاتف بسعة تخزين 64GB المصرح عنها من شركة أبل العالمية .
مواصفات iphone se 2022 الجديد المصرح عنه من شركة أبل العالمية والتي عرضناها داخل مقال اليوم من موقعكم . المفضل “موقع ثقفني” والذي تعددت به المواصفات المميزة عن النسخة السابقة من نفس سلسلة هذا الهاتف .
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