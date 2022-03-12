شركة هونر تتحدى آيفون بمواصفات هاتف ماجيك برو Magic 4 Pro التنافسية والسعر الخيالي

حرصت شركة هونر على طرح أحدث الهواتف الذكية لتنال إعجاب عشاق الهواتف الحديثة، وكذلك لتواكب سوق الهواتف العالمية والمحلية حيث تتسارع الشركات على طرح أحدث الهواتف المتميزة فى الأداء والمواصفات والكفاءة، حيث طرحت الشركة هاتف هونر Magic 4 Pro، حيث يتميز الهاتف عن باقى الهواتف بالسرعة فى الأداء والمعالجة القوية والسريعة، كما يحتوى الهاتف على نقاط قوة تميزه عن باقى الهواتف سنوضحها لكم خلال السطور التالية، كما سنوضح مواصفات الهاتف وأسعاره وموعد طرحه فى الأسواق، وما يميزه عن باقى الهواتف الذكية، حيث أصبح هاتف هونر من الهواتف الرائدة فى الأسواق.

مواصفات هاتف هونر Magic 4 Pro

شركة هونر من الشركات العالمية التى تتميز بطرح هواتف مميزة ومنفردة بمواصفات مختلفة عن باقى الهواتف الذكية المطروحة في الأسواق المحلية والعالمية، حيث أصبحت كل الهواتف الذكية الحالية تتيح التواصل عن بعد، كما أتاحت مختلف المواصفات المتميزة، حيث يتميز هاتف هونر Magic 4 Pro بجودة عالية فى الخامات والتصميم، كما يمتلك شاشة قوية ومساحة تخزين كبيرة، وأداء متميز فى المعالجة، وكذلك كاميرا خلفية بدقة عالية وجودة فى الصورة، كما له عدة مواصفات أخري سنوضحها لكم.

وزن الهاتف خفيف 199 جرام. الخامة الخارجية للهاتف من الزجاج. يدعم الهاتف تركيب شريحتين 5G، ولكن لا يدعم تركيب الكارت ميموري. يتمكن الهاتف من مقاومة الماء والغبار. يحتوى على معالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 1 ثماني النواة. شاشة الهاتف من نوع OLED بحجم 6.81 بوصة. نظام تشغيل الهاتف أندرويد 12. مساحة التخزين 256 جيجابايت وعدد الرامات 8 جيجا. يحتوى على كاميرا أمامية بدقة عالية 12 ميجا بيكسل. يدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected] الكاميرا الخاصة بالهاتف تدعم فلاش LED و HDR. يوجد بالهاتف كاميرا خلفية ثلاثية. هاتف هونر Magic 4 Pro يحتوى على سماعات Stereo. البصمة الخاصة بالهاتف متواجدة باسفلة. بطارية الهاتف بحجم 4800 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع للهاتف. يتوفر الهاتف بألوان الأبيض والأسود والفضى والذهبى.

أسعار هاتف هونر ماجيك فور برو

أكدت شركة هونر أنه خلال منتصف شهر مارس الحالى سيتم طرح الهاتف فى جميع الأسواق، كما حددت سعر الهاتف مساحة 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام بسعر 900 يورو اى ما يعادل حوالى 15.840 جنيه مصرى.