نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات Grand Theft Auto: San Andreas تثبيت Grand Theft Auto أكواد اللعبة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مميزات Grand Theft Auto: San Andreas النسخة الأخيرة من اللعبة الأشهر علي مستوي العالم من لعبة . Grand Theft Auto حيث تتنوع وتتعدد مميزات تلك اللعبة التي صدرت بأكثر من نسخة متنوعة . لكلاً منها مميزات تختلف عن النسخة الأخري حيث تم تطوير وتحديث Grand Theft Auto 5 سان أندرياس . بتقنية ثلاثية الأبعاد والتي يتم العمل عليها بشكل دائم لتطوير تلك التقنية لترتقي لمستويات أعلي . كما أن GTA San Andreas تدور أحداثها داخل ثلاث ولايات مختلفة وهي لوس سانتوس ، سان فييرو . و لاس فينتورس كذلك بجانب تمتع لعبة GTA San Andreas للاندرويد بمدن ذات مساحات شاسعة لتلك الولايات الثلاثة للتنقل بها . بحرية كاملة التي تميزها عن نسخة جراند ثفت أوتو: فايس سيتي ومن خلال مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزايا المتعددة في النسخة الجديدة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس .
مميزات Grand Theft Auto: San Andreas
تتعدد المزايا داخل لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس حيث تطرح علي المتاجر بنسختها الأخيرة المحدثة . بتطوير اللعبة من الداخل من حيث الأسلحة المتعددة والحديثة وبشكل أكبر من لعبة GTA Liberty City Stories . كما أن لعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس بها مدن وقري ذات طابع ريفي لم تكن موجودة من قبل كذلك بجانب . قاعدة الطائرات الهليكوبتر الشهيرة في ولاية نيفادا بنفس مشاهدها وأسطول الطائرات داخلها تم وضعها في لعبة Grand Theft Auto v 5 . سان أندرياس كما تنفرد نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس بأن شخصية كارل جونسون يدير أفراد عصابته بشكل كامل . علي عكس ما يحدث في نسخة Grand Theft Auto: Vice city كذلك يميز النسخة أيضاً بأن أحداثها ترتكز . علي قضية واحدة وهي مقتل والد CJ والتي تجعل أحداث اللعبة تدور حول قيام CJ بالبحث عن أكتشاف . من قتل والده مما يجعل الإثارة داخل مغامرات جراند ثفت أوتو 5 أكثر تشويقاً .
أحداث GTA San Andreas للاندرويد
بعد أن تعرفنا علي جزء بسيط من مميزات Grand Theft Auto: San Andreas نسرد الأحداث التي تدور . داخل Grand Theft Auto سان أندرياس حيث تحتوي علي أحداث داخل ولاية سان أندرياس . كما بجانب أحداث تلك الولاية مع ولايتي نيفادا وكاليفورنيا ولهما الطابع الجنوبي لولايات أمريكا . كذلك تحتوي لعبة Grand Theft Auto 5 علي العديد من الهضاب والمرتفعات وغابات كثيفة وسهول . كما تبلغ المساحة الإجمالية للعبة Grand Theft Auto: San Andreas ما يقرب من 36 كيلو متر مربع . التي تعتبر مساحة خمسة أضعاف مساحة لعبة Grand Theft Auto: Vice city . كذلك تتمتع جراند ثفت أوتو: سان أندرياس بشبكة طرق سريعة وأنظمة قطارات وسفر جوي . كما أن السفر الجوي يتم عبر قاعدة نيليس الجوية وهي داخل ولاية نيفادا . كذلك تحتوي علي شخصيات سابقة كانت موجودة من قبل وهي كلود سبيد ، سلفاتور ، كاتالينا . كما داخل Grand Theft Auto سان أندرياس شخصيات جيثرو ، كين روزينبرغ .
أكواد لعبة Grand Theft Auto 5 سان أندرياس المستخدمة في اللعب
ذكرنا في السطور السابقة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” بعض من مميزات جراند ثفت أوتو: سان أندرياس وأحداثها . وسوف نذكر في السطور القادمة أكواد Grand Theft Auto: San Andreas المستخدمة في اللعب كما يلي :-
- للحصول علي أي نتيجة مرغوبة داخل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس يتم استخدام كود Cheat codes .
- كما يتم استخدام كود خاص لإكمال المهام وتمردك علي الشرطة في GTA San Andreas عبر كود Respect .
- كذلك بجانب الحصول علي أقصي قدر من الاحترام داخل GTA San Andreas للاندرويد بكود Worshipme .
- تلك الأكواد التي تم عرضها لتستخدم في لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس هي رسمية حيث تم وضعها . من قبل مطوري لعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس لتكون هناك متعة أكبر في اللعب .
- ومن خلال السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد .
طريقة تحميل Grand Theft Auto: San Andreas لهواتف أند رويد
لكي ما يتم تثبيت GTA San Andreas للاندرويد علي هاتفك يجب أن يكون هاتف ذكي حديث ويتم . اتباع الخطوات التالية :-
- تسجيل الدخول علي أي متجر من المتاجر المعتمدة لشركة Rockstar .
- كما بعد تسجيل الدخول يتم البحث عن لعبة Grand Theft Auto بمربع البحث .
- تفتح قائمة تحتوي علي GTA Liberty City Stories ولعبة Grand Theft Auto: Vice city وغيرهما .
- يتم اختيار النسخة المرغوبة والتي نتحدث عنها وهي Grand Theft Auto: San Andreas .
- كذلك من الضروري أذأ ما كان هناك سعر محدد للعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس يتم دفعه . حيث هناك معلومات متداوله بأن النسخة تقريباً سعرها 35 ريال سعودي .
- كما بعد قيامك بدفع قيمة GTA San Andreas يتم الضغط علي زر تثبيت .
- تنتهي خطوات تثبيت Grand Theft Auto سان أندرياس علي هاتفك ببضع دقائق ويتم ربطها بحساب فيس بوك .
مميزات Grand Theft Auto: San Andreas عديدة والتي ذكرنا البعض منها وبعد أن يتم تثبيت . النسخة الجديدة GTA San Andreas للاندرويد ستتعرف علي المزيد من تلك المميزات المضافة في اللعبة .
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