شركة Oppo الصينية تتفوق على آيفون بمواصفات هاتف أوبو Find X5 Pro لايت وسعر خيالي

ينتظر جميع عشاق الموبيلات كل عام طرح أحدث الهواتف الذكية التى تكون مناسبة مع عصر التكنولوجيا ويتيح عليها جميع البرامج، وكذلك الألعاب الحديثة، حيث أصبحنا فى عصر التكنولوجيا الرقمية التى تتطور يوماً بعد يوم وأتاحت فرصة التواصل عن بعد بشكل بسيط من خلال الهواتف الذكية الحديثة، لذلك حرصت شركة أوبو الصينية على معاصرة التكنولوجيا وطرح هواتف أوبو Find X5 و Find X5 Pro، حيث أنهما من الهواتف الحديثة التى تحمل أرقام الطرز CPH 2305 و CPH 2307، لذا سنوضح لكم متابعينا الكرام خلال هذا المقال مواصفات هواتف أوبو الجديدة واسعار كل هاتف.

مواصفات هاتف أوبو Find X5 Pro

على الرغم من انتشار أنواع مختلفة من الهواتف الذكية فى أسواق الموبيلات، وحرص كل شركة على طرح هواتف حديثة تتناسب مع عصر التكنولوجيا، إلا وأن شركة أوبو قدمت أفضل الهواتف التى أصبح التساؤل عنها كثيراً لمعرفة مواصفاتها، وما تقدمه مختلف عن باقى الهواتف، حيث جاءت موبيلات شركة أوبو بمواصفات فريدة عن باقى الهواتف المطروحة بالأسواق، لذا سنوضح أهم مواصفات هاتف أوبو Find X5 Pro.

يحتوى الهاتف على شاشة يصل مقاسها إلى 6.7 إنش من نوع AMOLED LTPO. يصل معدل تحديث الهاتف إلى 120 هيرتز بدقة +QHD. شاشة الهاتف محمية بطبقة غوريلا غلاس فيكتوس. ذاكرة الهاتف 12 جيجابايت أما ذاكرة التخزين الداخلية 256 جيجابايت. يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الرائد سناب دراجون. يزن الهاتف 218 جرام، ووجهته الخلفية من السيراميك أما الإطار العام من المعدن. يحتوى على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجا بكسل. الهاتف يحتوى على بطارية سعة 5000 ميلى أمبير. يدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط. له القدرة على مقاومة الماء والغبار IP68. يعمل الهاتف بنظام اندرويد 12.

سعر هاتف أوبو فايند اكس 5 لايت

تختلف أسعار الهواتف الذكية حسب مواصفات كل هاتف وإمكانياته، كما تختلف الأسعار من دولة إلى أخرى، لذا سنوضح لكم أسعار هاتف أوبو فايند اكس 5 لايت الذى أصبح متواجد بالاسواق باللونين الأبيض والأسود.