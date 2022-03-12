نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر WhatsApp.. واتساب يستعد لإطلاق 4 ميزات ثورية جديدة في 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق تطبيق واتساب WhatsApp الشهير مجموعة من الميزات الرائعة والمفيدة لجميع مستخدميه خلال العام الماضي، حيث أكدت بعض المواقع المتخصصة في مجال التقنية أن تطبيق التراسل الفوري المملوك لشركة ميتا سوف يحصل على ميزات إضافية خلال عام 2022، وذلك من أجل الحصول على رضاء أكثر من ملياري عميل، وجذب العديد من العملاء الجدد في ظل منافسة قوية مع العديد من تطبيقات التراسل الفوري المنتشرة في العالم، والتي تسعى لمنافسة التطبيق والحصول على العملاء منه.

مميزات تطبيق واتساب المقرر إطلاقها في 2022

وتبعاً لما تم تسريبه حديثاً فإن القائمين على تطبيق WhatsApp يعملون على تطوير عدد من الميزات حالياً، بينما تم طرح البعض منها على النسخ التجريبية لبعض المستخدمين، وسوف نعرض على حضراتكم عبر موقعكم ثقفني عدد من الميزات الجديدة والرائعة لتطبيق WhatsApp، والتي من المرجح طرحها خلال العام الجاري 2022 وفقاً لما نشره موقع “91mobiles”.

إخفاء آخر ظهور لعدد من الجهات المحددة

أتاح تطبيق واتساب ميزة إخفاء آخر ظهور لك على جهات الاتصال الخاصة بك، وهى من الميزات الرائعة التي تمنع المتطفلين من التواصل معك في الوقت الذي تريده، ولكن لها جوانب سلبية للجهات التي تريد التواصل معها بشكل دائم والتي منها العمل والأصدقاء والأقارب، ومع طرح الميزة الجديدة سوف تتمكن من إخفاء آخر ظهور من جهات اتصال محددة وليس الجميع.

إلغاء الحد الزمني لحذف الرسائل المرسلة

يسمح التطبيق خلال هذه الفترة بحذف الرسالة مع حد زمني يتراوح ما بين 16 ثانية وحتى 68 دقيقة وذلك عقب إرسال الرسالة، ولكن يحاول التطبيق خلال هذه الفترة إزالة الحد النهائي لحذف الرسالة والتي تم طرحه على الإصدار التجربي، حيث أن المستخدمين سوف يكونوا قادرين على حذف جميع الرسائل في أي وقت ودون وجود أي حد.

رد فعل الرسالة

قريباً خلال 2022 سوف يتمكن مستخدمي واتساب من التفاعل مع الصور والرسائل الواردة على التطبيق من خلال رد الفعل بمجموعة من الرموز ، والتي تتكون من 6 رموز تعبيرية، حيث تكون متاحة على سلاسل الدردشة الفردية والجماعية، وذلك بالإضافة أنه يمكن للمستخدمين تمكين إلغاء تعطيل الإشعارات الخاصة برد الفعل على الرسالة.

تسجيل الخروج من واتساب

يحرص تطبيق واتساب على تقديم ميزة تسجيل الخروج من التطبيق مثل فيسبوك، وذلك من أجل الخروج على أجهزة متعددة في نفس الوقت، وذك مثل تطبيقات الشبكات الاجتماعية الأخرى.