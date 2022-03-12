لعشاق المغامرات.. تحديث ببجي الجديد سبايدر مان وتفوق على منافسيك

تنتشر البحث بشكل كبير عن رابط تحديث ببجي الجديد سبايدر مان وذلك لأن هذه اللعبة من أكثر ألعاب المغامرات انتشارًا ويلعبها الكثير من الأشخاص، وتعتبر التحديثات على اللعبة هامة للغاية لأنها تضيف لها بعض المميزات الغير موجودة فيها لتكون اللعبة أفضل مما كانت عليه، وتزيد من شغف لاعبيها بها، وسوف نتعرف على طريقة التحديث من خلال المقال.

تحديث ببجي الجديد سبايدر مان

يوجد بعض الخطوات البسيطة التي يتم اتباعها لتحديث ببجي على الهاتف وإمداد سبايدر مان ببعض المعدات وهذه الخطوات هي كالآتي:

طريقة تحديث لعبة ببجي سبايدر مان

في البداية يتم الدخول على متجر الألعاب في جوجل بلاي.

بعد ذلك يتم البحث عن لعبة بابجي في شريط البحث في المتجر.

ثم بعد إيجاد اللعبة يتم الضغط على تحديث اللعبة.

بعد ذلك سوف يتم التحميل يرجى الانتظار حتى اكتمال عملية التحميل.

ثم بعد انتهاء التحميل يتم فتح اللعبة، ويتم فتح الملفات الخاصة بالتحديث لتأكيد عملية التحديث.

بعد ذلك يمكن التمتع بلعبة بابجي بالمميزات والتطورات الجديدة التي أصبحت موجودة بها.

مميزات تحديث لعبة ببجي 2022

يوجد بعض المميزات التي يتم الحصول عليها بعد تحديث لعبة بابجي ومن ضمن هذه المميزات الآتي:

تطوير المعدات التي يتم استخدامها في المهمات.

تزويد سبايدر مان ببعض المعدات الإضافية.

وضع خريطة كلاسيكية جديدة وهو وضع جديد في اللعبة يسمى بوضع ما بعد الصدمة.

إضافة مساعدين لسبايدر مان لمساعدته في مهاجمة وحش غامض ومن ضمن هؤلاء المساعدين Marvel.

ومن أهم المميزات التي أصبحت موجودة في التحديث الأخير هي أن يستطيع اللاعب إجراء مكالمة فيديو عبر تطبيق ايمو لايت أثناء اللعب بدون الحاجة إلى إغلاق اللعبة.

يحتوي أيضًا هذا التحديث على معدة تحولي تمت ترقيته وتتواجد مخابئ فلاش هذا المعدة في العربة التي تقوم الدببة بجرها.

ومن أهم المميزات أيضًا تقليل الوقت الذي يتم فيه تنزيل معدة L85A3 الموجود في لعبة بابجي.

في نهاية مقال تحديث ببجي الجديد سبايدر مان قد تحدثنا عن الخطوات التي يمكن اتباعها من على الهاتف لكي يتم تحديث اللعبة، وذكرنا أيضًا المميزات الجديدة الموجودة في هذا التحديث الجديد التي جعلت هذا الإقبال الكبير على تحديث اللعبة.