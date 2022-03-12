آبل تعلن عن هاتفها الجديد آيفون SE عقدت شركة آبل يوم الثلاثاء المؤتمر الخاص بها للإعلان عن هاتف SE الجديد، لتوضيح بعض المعلومات حول الهاتف وأسعاره المختلفة، حيث من المقرر تواجده في الأسواق يوم 18 مارس الجاري، كما يمكن حجزه مسبقا بداية من يوم الجمعة 11 مارس، ويذكر أن الشركة قد قامت بإطلاق آخر إصداراتها أواخر يناير الماضي وهو هاتف IPhone SE 2022، والذي بلغ سعره 2620 ريال سعودي، والذي يمتاز بالعديد من المواصفات جعلته يتفوق على الإصدارات السابقة.

هاتف آيفون SE الجديد

هاتف آيفون SE الجديد يتشوق العديد من عشاق هواتف آيفون حول العالم إلى معرفة أبرز مواصفات هاتف آيفون SE الجديد، والذي من المقرر إطلاقه خلال أسبوع من اليوم وفقا لما ذكرته الشركة خلال مؤتمرها الأسبوع الماضي، حيث تمتاز هواتف آيفون بالعديد من المواصفات سواء للكاميرا أو الذاكرة، وذكرت الشركة أن زجاج الهاتف للشاشة الأمامية يستمتع بقوة لم تشهدها هواتف آيفون من قبل، كما أن المعالج من النوع A15، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس، أما اللون سيكون اللون الأخضر.

مواصفات آيفون 13

تتميز إصدارات آيفون 13 جميعا بالسرعة الفائقة، و استهلاك طاقة بشكل أفضل، وذلك لوجود شريحة A15 Bionic، أما شاشة الهاتف فهي من النوع XDR التي تمتاز بأنها أكثر سطوعا ومتانة، وتبدأ سعة التخزين من 128 جيجا بايت، ويمتاز آيفون 13 بمقاومته للماء والأتربة معيار IP68، ويتوافر الجهاز باللون الوردي والأزرق والسماوي وضوء النجوم، وتتميز البطارية بأنها تدوم لأكثر من ساعتين ونصف بالمقارنة مع آيفون 12 التي تستغرق ساعة ونصف حتى تفرغ، تدعم كاميرا الهاتف خاصية التصوير الليلي، وأخيرا يمتاز الجهاز بميزة Live Text للتعرف على النصوص المدونة داخل الصور، أما سعر الجهاز فيبدأ من 699 دولار.