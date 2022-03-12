نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة شحن شدات ببجي pubg mobile 2022 من الموقع الرسمي في ثواني معدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي، من أكثر ما يحتل المركز الاول في البحث في الوقت الحالي هو شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي، وكان ذلك بعد تزايد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لم يعُد هناك خدمة شحن الشدات في اللعبة، لكن قد صدرت تصريح رسمي من قبل المسؤولين في الوطن العربي في لعبة ببجي أن الشدات متواجدة ولم يتم إلغاء تلك الخدمة، وكل هذا ليس له أي أساس من الصحة، وقد جاء هذا الخبر من بعض المواقع المزيفة والتي تريد أن تضُر اللعبة، او تريد ان تجذب اللاعبين إليها عن طريق الاعلان انها الوحيدة التي ستتيح خدمة شحن الشدات>

لذلك فإن إدارة اللعبة قد أعلنت أنه لم يتم اعتماد اي شدات سيتم شحنها عبر موقع آخر غير الموقع الرسمي، والجدير بالذكر أن لعبة ببجي قد تم انشاؤها بداية من عام 2017 وقد كانت متاحة للهواتف الاندرويد فقط، لكن منذ منتصف عام 2018 ميلاديًا قد أصبحت اللعبة متاحة على اجهزة الايفون والاندرويد والبلاي ستيشن، ومنذ ذلك الحين وقد حصلت على شعبية كبيرة.

شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي

يمكن لجميع اللاعبين القيام بشحن شدات لعبة Player Unknown’s Battlegrounds أو كما يطلق عليها في الوطن العربي لعبة “ببجي” للقيام بشراء الأزياء والاسلحة داخل اللعبة، حيث ان تلك الشدات تُعتبر عملات وهمية يتم تداولها بين اللاعبين داخل اللعبة، بالاضافة إلى ذلك فإن خدمة شدات ببجي قد تمت إضافتها منذ نزول اللعبة بحوالي سنتين، حيث ان شحن الشدات كان متوافر في عام 2019 ميلاديًا.

خطوات شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي

انقر على الرابط التالي midasbuy وهو الموقع الخاص باللعبة ببجي.

سجل دخولك داخل الموقع عن طريق كتابة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

اضغط على “شراء” ضمن الخدمات المتاحة أمامك.

ادخل الآي دي الخاص بك بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.

قم بتحديد الدولة الخاصة بك ثم حدد العملة التي من المراد الدفع بها.

ادخل رقم الهاتف الخاص بك.

سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” قم بإدخاله في خانته المحددة.

من خلال الطرق الرسمية لشحن شدات ببجي يمكن الحصول على آلاف الشدات الرسمية التي يمكن من خلالها الوصول إلى مرحلة احتراف لعبة ببجي وذلك بشراء معدات وأسلحة متنوعة تجعل اللاعب يظهر بشكل محترف، كما يمكن أيضا شراء المعدات المختلفة والأسلحة الحديثة والمركبات وذلك من خلال الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي موبايل.

يذكر أن شدات ببجي تمكن اللاعب من الحصول على كل مستلزمات اللعبة من خلال متجر ببجي وذلك بعد الشحن فهي العملة التي يمكن من خلالها شراء كل ما يلزم اللاعبين من أسلحة ومعدات وملابس ومركبات وغيرها من مستلزمات لعبة ببجي لذا يجب على اللاعبين الحرص عند شحن شدات ببجي وذلك من خلال الشحن من الموقع الرسمي الخاص باللعبة.

الجدير بالذكر أن هناك نوعين من الحسابات في لعبة ببجي حساب مميز أو بريميوم ويحتاج إلى اشتراك اسبوعي أو شهري وغالبا ما يصل ثمن الاشتراك إلى 300 uc ومن خلال هذا الاشتراك يمكن للاعب الحصول على أسلحة مميزة بشكل أكثر من ممتاز، كما يوجد حساب عادي ويمكن من خلال متجر لعبة ببجي موبايل الشراء مباشرة من خلال شدات ببجي.