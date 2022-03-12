اسعار شاشات ايفون .. ” الأصلية ” ابتداءً من X حتى 13

أعلنت شركة آبل العالمية عن أسعار صيانة شاشات آيفون بضمان Apple حيث تنص مواد قانون المستهلك أن الشركة المصنعة تتحمل تكاليف صيانة الأجهزة الأصلية عند وجود ضمان ولكن في بعض الحالات لا يكون الإصلاح مرتبط بضمان Apple ولذلك ذكرت الشركة أسعار صيانة بعض أنواع شاشات آيفون خارج الضمان.

سعر شاشة ايفون iPhone 13 بالدولار

تكاليف إصلاح شاشة iPhone 13 (خارج الضمان)

تكاليف إصلاح هاتف آيفون 13 برو ماكس ثلاث مائة وتسع وعشرون دولار أمريكي.

هاتف آيفون 13 برو بسعر مئتين وتسعة وسبعون دولار أمريكي.

إصدار آيفون 13 مئتين وتسعة وسبعون دولار أمريكي.

آيفون 13 ميني بسعر مائتين وتسع وعشرين دولار أمريكي.

سعر شاشة ايفون iPhone 12 بالدولار

تكاليف إصلاح شاشة iPhone 12 (خارج الضمان)

شاشة هاتف iPhone 12 Pro Max بسعر ثلاث مائة وتسعة وسبعون دولار.

إصلاح شاشة iPhone 12 Pro بسعر 279 دولار أمريكي .

شاشة هاتف iPhone 12 بسعر 279.

إصلاح هاتف iPhone 12 mini بسعر 229 دولار.

سعر شاشة أيفون iPhone 11 بالدولار

تكاليف إصلاح شاشة iPhone 11 خارج الضمان كما يلي:

شاشة ايفون 11 برو ماكس بسعر ثلاث مائة وتسعة وعشرون دولار.

نسخة آيفون 11 برو تكاليف اصلاح الشاشة مئتين وتسعة وسبعون دولار.

تكاليف إصلاح شاشة إصدار آيفون 11 مائة وتسعة وتسعون دولار.

سعر شاشة ايفون iPhone X بالدولار

إصلاح شاشة iPhone X (خارج الضمان)

شاشة iPhone XS Max بسعر ثلاث مائة وتسعة وعشرون دولار أمريكي.

صيانة آيفون إكس اس بسعر مئتين وتسع وسبعون دولار.

وصيانة آيفون إكس بسعر مئتين وتسع وسبعون دولار.

تكاليف إصلاح شاشة ايفون اكس ار مائة وتسع وتسعون دولار.

سعر شاشة ايفون iPhone 8 بالدولار

إصلاح شاشة iPhone 8 (خارج الضمان)

إصدار آيفون 8 Plus مائة وتسعة وستون دولار.

الإصدار الأول آيفون 8 تكاليف إصلاح الشاشة مائة وتسع وأربعون دولار.

دعم نظام آبل كير بلس

نظام آبل كير بلس تمنح دعم فني لأجهزة آيفون مثل الحماية من التلف العرضي، وتقديم عروض وخصومات على خدمة الصيانة لحميع أجهزة آبل اعتمادا على نوعية الشراء الخاصة بالمستهلك أما إذا لم يكن هاتفك مُغطى بنظام آبل كير بلس يتعين عليك دفع رسوم خارج الضمان التي أعلنت عنها شركة أبل.