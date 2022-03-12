ما هي بوابة الانترنت الرقمية بلايستيشن وأهم مزاياها

بوابة الانترنت الرقمية بلايستيشن، من الوسائل الشائعة للترفيه في الفترة الحالية هي ألعاب البلايستيشن لذلك هناك عدة منصات من أجل لعب ألعاب الفيديو المختلفة للتسلية والترفيه، وبوابة الإنترنت الرقمية بلايستيشن من أهم ما يقوم الكبار أو الصغار بالبحث عنه لأنها تمتلك الكثير من الألعاب التي يمكن للشخص الاختيار منها، ولكن ما هي بوابة الإنترنت الرقمية بلايستيشن ومزاياها؟

بوابة الانترنت الرقمية بلايستيشن

تمتلك تلك البوابة على عدد كبير من الألعاب المتنوعة والمميزة والتي يفضلها الكثير من الأشخاص، كما أنها توضح وجهات النظر المختلفة حول كل لعبة وكل نسخة وإصدار جديد من بوابة الإنترنت الرقمية لكي يتمكن المستخدم من الإطلاع على جميع تلك الآراء لاختيار ما يتناسب معه ومتطلباته، ويتم تقسيم بوابة الإنترنت الرقمية بلايستيشن إلى:

جزء عام وبه يتم مشاركة الآراء والتجارب بين المستخدمين وبعضهم البعض حول الشركات والأجهزة. جزء الاستعراض الشامل وهو ما يتم به مشاركة الخبرات حول الألعاب لجميع الأعمار. جزء الصور والفيديوهات وهو خاص بأبرز وسائط الفيديو والصور. الأقسام الفرعية والتي تحمل عدة أقسام أخرى متنوعة.

ونجد أن الهدف الأول من البوابة هو مشاركة الآراء والخبرات حتى يستفيد الأشخاص الجدد والتمكن من الوصول إلى ما يرغبون في التعرف عليه، والعام الأول لإطلاق تلك المنصة كان 2002 على يد أحمد بن صالح اليحيى لكي يكون قادرًا على جمع عدد كبير من اللاعبين وذوي الخبرة.

بوابة الانترنت الشاملة

أما عن تلك البوابة فهي بوابة إلكترونية أخرى مشابهة إلى حد كبير لبوابة الانترنت الرقمية بلايستيشن ولكنها تختلف عنها في نقاط أخرى منها: