نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفر أكثر من 80 % من الإنترنت.. ميزة مشهورة وراء سبب استهلاك ونفاذ باقة الانترنت سريعاً اكتشفها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من الأشخاص يعانون من سرعة نفاذ باقة الأنترنت، وكثرة الشحن الشهري وارتفاع تكاليف الشحن، فهناك بعض الأشخاص تنتهى باقتهم خلال عدة أيام قليلة بعد الشحن، وخاصة الأشخاص الذين يشاهدون البرامج على اليوتيوب، أو ممارسة الألعاب الرياضية التى تستنفذ الرصيد وخاصة لعبة البابجي وغيرها من الألعاب التى تحتاج إلى باقات كبيرة للعب، لذلك يبحث الكثير عن سبب استهلاك ونفاذ باقة الانترنت سريعاً، وطريقة تحديد الباقة ومحاولة إيجاد حل لعدم نفاذها، لذا سنوضح لكم أكثر البرامج التى تسبب نفاذ الباقة وكيفية تجنب هذه البرامج التى تقوم بسحب الباقة.

نصائح استهلاك باقة الانترنت

منذ تفشي فيروس كورونا وأصبح كثير من الأشخاص يعملون من المنزل فى مختلف المجالات، وأصبح الإعتماد كليا على الأنترنت، وهناك الكثير من البرامج التى تنفذ باقة الانترنت سريعاً، لذا حرصنا متابعينا الكرام أن نوضح لكم بعض النصائح التى لابد من إتباعها لضبط استهلاك باقات الإنترنت، وتجنب نفاذ الباقة خلال أيام بسيطة، لذلك لابد من إتباع الخطوات التالية للحفاظ على باقة الانترنت الشهرية.

1. مشاهدة الفيديوهات ذات الجودة العالية

عند مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب أو الفيس ذات الجودة العالية تسبب نفاذ الباقة بشكل سريع، فلابد من تقليل جودة المشاهدة.

2. التحديث المستمر للبرامج على الهاتف

خاصية التحديث المستمر على الهاتف لابد من إغلاقها، لانه بمجرد فتح باقة الإنترنت يتم تحديث البرامج بشكل مستمر.

3. سرعات الأنترنت المرتفعة

هناك برامج ضبط سرعات الأنترنت، فلابد من تحديد سرعة الإنترنت لتجنب نفاذه بشكل سريع خلال الأيام الأولى من الاستهلاك.

4. ظهور شبكة الإنترنت أمام جميع الأشخاص

عند ترك شبكة الواى فاى مرئية، يتيح لكثير من الأشخاص سرقة الباسورد الخاص بالشبكة واختراقها، فلابد من إخفاء الشبكة لتجنب سرقتها.

5. استخدام البرامج والألعاب التى تستهلك الباقة

عند استخدام البرامج التى تحتاج إلى باقة كبيرة تستهلك الباقة بشكل سريع، وكذلك الألعاب مثل لعبة بابجي وغيرها من ألعاب الأسلحة، لذلك لابد من تجنب هذه الالعاب والبرامج، وممارسة ألعاب أقل تكلفة من التى تحتاج إلى باقة كبيرة، وضرورة إخفاء شبكة الواى فاى لتجنب سرقتها.