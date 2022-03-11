طريقة تحميل لعبة جاتا جراند ثيفت اوتو سان اندرياس الاصلية للاندرويد

جراند ثيفت اوتو سان اندرياس واحدة من أفضل العاب الاكشن والمغامرات التي تتمتع بجماهرية كبيرة في جميع دول العالم وظهرت لعبة جاتا للمرة الأولي عام 1998 لأجهزة البلاي ستيشن وحققت اللعبة نجاحا كبيرا في هذا الوقت مما جعل شركة روكستار المطورة للعبة إصدار نسخ لاحقة لأجهزة الكمبيوتر وأكس بوكس وفي عام 2014 تم أصدار النسخة الجاهزة بالموبايل وتم إصدار أكثر من ١٨ جزءا من السلسلة حتي الان وهذا الاصدار تدور أحداثة في مدينة سان اندرياس وهي مدينة وهمية تم تصميمها علي ولاية سان فرانسيسكو الامريكية ونستعرض الأن أهم مميزات لعبة gta san andreas والمواصفات المطلوبة لتحميل اللعبة وطريقة التحميل علي أجهزة الأندرويد.

مميزات لعبة جراند ثيفت اوتو سان اندرياس:

الإصدار الأحدث متاح لجميع أجهزة الأندرويد و IOS.

اللعبة متاحة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والبلايستيشن والإكس بوكس.

رسومات محسنة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لرؤية أفضل.

رسومات الأشخاص محسنة الإضاءة والخطوط والألوان لمزيد من المصداقية.

إمكانية التحكم في إعدادات الجرافيكس.

70 ساعة من اللعب المتنوع .

الحفظ التلقائي للبيانات أثناء اللعب.

في حال فشل المهمة، يمكن الاستكمال من آخر نقطة حفظ وليس من بداية المهمة.

إمكانية الربط بـ Social Club لتحقيق الحفظ السحابي Cloud Save Support.

يمكن استخدام الحفظ السحابي Cloud Save Support للتنقل بين الأجهزة المختلفة.

تحكم ثنائي يشمل عصا التحكم Dual Analogue Stick للتحكم في الحركة والكاميرا أيضاً.

ثلاث خطط مختلفة للتحكم في اللعبة يمكن الاختيار بينها حسب الرغبة؛ فيمكنك إظهار الأزرار فقط إذا رغبت.

اللعبة تدعم التحكم الخارجي بواسطة MoGA Wireless Game Controller و البلوتوث و لوحات USB.

مواصفات اللعبة:

يتميز تطبيق لعبة جراند ثيفت اوتو سان اندرياس للهواتف المحمولة بعدد من المواصفات المخصوصة، كما أن الهواتف أيضاً تحتاج لمواصفات خاصة ومحددة لتدعم تشغيل اللعبة. لنتعرف عليها.

اللعبة متاحة باللغات التالية: الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية واليابانية والروسية.

التقييم العمري للعبة هو 17+؛ فهي تحتوي على مشاهد عنف ودم وألفاظ نابية.

حجم اللعبة كبير نسبياً وهو 1.2 جيجا بايت.

إصدار اللعبة هو 2.0 للأندرويد و 2.2 للأيفون.

تحتاج اللعبة إصدار أندرويد 7.0 أو أحدث.

تحتاج اللعبة إصدار IOS 8.0 أو أحدث، Mac OS 11.0 أو أحدث.

تطبيق اللعبة ليس مجانياً، وإنما بتكلفة تقترب من 7 دولار أمريكي أي ما يقارب 27 ريال سعودي.

طريقة تحميل جراند ثيفت اوتو سان اندرياس