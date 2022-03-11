حيلة ذكية جديدة لفتح أي شبكة واي فاي بطريقة سحرية والاتصال بها مجانًا بدون تحميل أي برامج

ظهرت الفترات الأخيرة العديد من البرامج التى تدعي أنها تُمكنك من فتح أى باسورد خاص بالواى فاي، ولكن معظم هذه البرامج غير مضمونة ولا تستطيع فتح الواي فاى، كما أن معظمها تكون فيروسات قد تعرض جهازك للتهكير والمعظم الآخر منها لا يعمل، وكل هذه البرامج قد انتشرت نتيجة كثرة البحث عن أشهر طرق فتح أى باسورد الواى بشكل مجاني، لذلك ينصح للجميع فتح الواي فاي من خلال الأرقام السرية وتجنب استخدام البرامج الفيروسية، لذا سنوضح لكم أفضل طريقة لفتح الواى فاى دون الحاجه إلى تحميل أى برامج.

طرق فتح الواى فاى من خلال الرقم السرى

لتتمكن من فتح شبكة الواي فاى دون استخدام أى برنامج لابد من الحصول على رقم سري يساعدك على فتح الواى فاي بالمجان، لذلك لابد من إتباع الخطوات التالية التى يتم تطبيقها على جميع أجهزة التليفون المحمول، كما أنه يمكنك من فتح الواى فاى الخاص بك عند نسيانك الباسورد، فهذا الرقم يتيح لك فتح جميع شبكات الواى فاي بشكل مجانى، لذا لابد من إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى لابد من الذهاب إلى ضبط الهاتف وفتح شبكة الواي فاي. ستظهر أمامك جميع شبكات الواى فاى القريبة منك، قم باختيار الاقوى. احتفظ باسم شبكة الواى فاى التى قمت باختياره. تليها خطوة اختيار كلمة إضافة شبكة واى فاى جديدة واكتب اسم الشبكة التى قمت باختيارها. ستطلب منك الخدمة كتابة رقم المرور، قم بكتابة كلمة ADMIN. قم بالضغط على إعدادات IP واختر كلمة ثابت. سيظهر أمامك عنوان الـ IP قم بكتابة الرقم التالى 192.168.1.5. اضغط على كلمة اتصال بالشبكة وستجد نفسك اشتركت بالشبكة بشكل مجانى.

فتح واى فاي مغلق

عند الرغبة فى تحميل أى برنامج بشكل سريع خارج المنزل، يحتاج الشخص إلى شبكة واى فاى قوية تساعد على سرعة التحميل، وهناك بعض الشركات التى تكون مفتوحة وبعضها مغلق لذلك تحتاج إلى باسورد الشبكة المغلقة لتتمكن من الدخول على الشبكة وفتحها، لذا فإن إتباع الطريقة السابقة لفتح شبكة اى واى فاي بشكل مجاني تساعدك بشكل مناسب.