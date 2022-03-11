نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ProCam X.. تطبيق رائع من متجر جوجل بلاي لجعل صور هاتفك احترافية عالية الدقة في المقال التالي
يبحث العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة عن تطبيق ProCam X المتميز من متجر جوجل بلاي لهواتف الأندرويد، وذلك من أجل صور عالية الجودة تمتع باحترافية كبيرة ودقة متناهية للتميز بين العديد من الأصدقاء، حيث يمكنك من خلال ذلك التطبيق الحصول على كاميرا فوتوغرافية حقيقة متميزة على هاتف، وذلك من أجل تصوير العديد من المناسبات والاحتفاظ بالذكريات بجودة عالية، كما يمكنك التمتع بعدد من المزايا التي تمنحك التحكم في الصورة وتسجيل الفيديوهات بدقة واحترافية عالية.
تطبيق ProCam X من متجر جوجل بلاي
يتميز التطبيق بعدد من المميزات الرائعة حيث أنه متاح لجميع هواتف أيفون وأندرويد، كما أنه يدعم عملية التحكم اليدوي الكامل وكذلك دليل ISO، وعمل توازن وتركيز اللون الأبيض، حيث يمكنك عمل تركيز بشكل يدوي بطريقة متميزة، ومن المميزات أيضاً:
- يتمتع بتسجيل الكاميرا 4K في الأجهزة ويكون تسجيل الصوت اختياري بحسب رغبة المستخدم.
- يمنح المستخدم القدرة على التحكم في سرعة الغلق اليدوي، وكذلك تحديد الموقع الجغرافي عقب تفعيل الموقع الجغرافي على الهاتف.
- ميزة الفاصل الزمني.
- يمنح القدرة على حفظ الصورة التي تم التقاطها في الذاكرة الداخلية بشكل مباشر.
- يوجد به كاميرا عالية الدقة بها العديد من التأثيرات المختلفة من أجل إنشاء العديد من الفيديوهات والصور عالية الدقة تتمتع باحترافية عالية.
يحتوي متجر جوجل بلاي على تطبيق رائع لتوفير طاقة البطارية، وتطبيق ProCam X المتميز بالسرعة العالية، حيث يمكنك التقاط العديد من الصور في وضع الاندفاع، وذلك مع وجود فارق زمني مما يمكنه من انشاء الكثير من الفيديوهات ذات الفاصل الزمني بجميع الأجهزة المدعومة من تمكين camera2api، كما يوجد به بعض التقنيات المتميزة، حيث يمكنك الوصول إلى أعلى مستوى من الدقة والاحترافية ومن أهم التقنيات الموجودة في التطبيق:
- يمكنك من عمل وضع التركيز ووضع المشهد للحصول على احترافية عالية للصور.
- يمكن للمستخدم إنشاء الفيديوهات مع تمكينه من حركة الإيقاف والفواصل الزمنية.
- ميزة التكرار التلقائي وكذلك ميزة التحكم في العد التنازلي الإختياري.
- يتمتع بكشف الوجه والتعرف عليه كما أنه مضاد للاهتزاز.
- يمكنك من خلاله إزالة الإيماءات.
- تكبير أو تصغير حجم الصورة من خلال أزرار التحكم.
- يمكنك من خلاله إعداد سطوع الشاشة.
- يتمتع بكاميرا عالية الأداء وتصل إلى كاميرا أتش دي HD.
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