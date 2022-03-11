نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت لعبة كول اوف ديوتي 2 الأصلية للكمبيوتر من ميديا فاير call of Duty في المقال التالي
- تدخل لعبة كول اوف ديوتي 2 في قائمة ألعاب الحرب، بل تعد من أجمل تلك الألعاب، حيث تشهد اللعبة الحروب الحقيقية من الحرب العالمية الأولى والثانية وما يميز كل منهما من مدمرات قتالية واحدث أساليب القتال، إذ تحتوي اللعبة على مركبات وأسلحة ومدمرات بعدد ضخم وأحجام كبيرة تساعد عليها ما يكون باللعبة من رسومات محاكاة الواقع، ومؤثرات صوتية تجعل اللاعب في وسط الحرب مدافعا ومقاتلا في آن واحد.
لعبة كول اوف ديوتي 2
في صدد ألعاب الحرب الشيقة وما يكون بها من محاكاة للواقع، جاءت هذه اللعبة على مسرح تلك الألعاب في عام 2005، حيث قامت شركة Activision بإصدار لعبة call of duty كي تحكي ما قد كان في أحداث الحرب العالمية الثانية، وما دار من معارك دموية بين كل من ألمانيا وقوات الحلفاء في هذا الوقت، وتعمل اللعبة في هذا الصدد على تمكين الدخول بها واللعب كمقاتل حقيقي من اجل حماية بلادك والدفاع عن نفسك ومن حولك.
call of Duty 2
تتميز لعبة كول اوف ديوتي 2 بالكثير من المزايا:
- تعمل ميديا فاير في هذا الصدد وهي الشركة الخاصة باللعبة على إدخال كافة المؤشرات والأدوات والأسلحة التي تجعل اللاعب في أرجاء حرب حقيقية.
- إذ تعتبر اللعبة التي حصلت على إعجاب الملايين من محبي ألعاب القتال لعبة نداء للواجب.
- ويدخل اللاعب من اجل الدفاع كواحد من المقاتلين في كل شئ من ارتداء ملابس القتال وحمل الأسلحة والتنقل عبر ناقلات الأفراد والطائرات في سرعة وسلاسة.
تشغيل لعبة Call of Duty
- تضم اللعبة عدد من المستويات المتتالية التي يدخل فيها اللاعب عن طريق الترقي.
- الذي ينتج من نجاح اللاعب في أداء المهام الحربية المطلوبة في اللعب والسيطرة على من معه من الأعداء.
- بالإضافة إلى الانتباه إلى ما يقوله قادة الحرب والحرص على استيعاب كافة الخطوات التي يشير إليها كل من هؤلاء القادة من اجل البقاء حيا والدفاع عن الوطن.
- ومن هذه المستويات السهل والصعب والمستوي الاحترافي.
تحميل لعبة كول 2 للكمبيوتر
- دخول اللعبة عبر تطبيقات اللعبة الخطوة الأولي في هذا التحميل.
- ثم اختيار كلمة تثبيت كي يتم التحميل المطلوب.
- كما يجب عند تثبيت اللعبة الحرص على توصيل الجهاز بشبكة إنترنت عالية الجودة من اجل التحميل السريع بدون تقطيع.
- وقد يطلب منك الموقع بعض المعلومات مثل رقم الجوال عليك إدخالها من اجل استمرار اللعب.
- كذلك ربط اللعبة بحساب الفيس بوك للاعب.
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