نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول آيفون 14 الجديد المنتظر في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة نزول آيفون 14 في السعودية، لمنتجات شركة آبل الكثير من المحبين والمستخدمين ومع الإعلان عن توافر نسخة جديدة من هواتف آيفون بدء المستخدمون بالبحث عن سعر تلك النسخة ومزاياها وموعد نزولها، وقد أعلنت شركة آبل عن توفيرها لنسخة جديدة من هواتف آيفون هي Iphone 14 والذي تم الإعلان عن مزاياه الجديد الرائعة التي ستجعله محتلًا لقائمة هواتف آيفون الصادرة حتى الآن، وقد رغب الكثير من الأشخاص في السعودية ودول الخليج في التعرف على موعد نزول آيفون 14 بالسعودية وسعره.
موعد نزول آيفون 14 السعودية
قامت شركة أبل في مؤتمر لها بالإعلان عن قرب موعد إطلاق هاتف آيفون 14 الجديد النسخة المنتظرة من سلسلة هواتف آيفون التي تعتبر واجهة للكثير من رجال الأعمال والشخصيات الكبرى الشهيرة حول العالم، حيث يدل ذلك على ذكاء الهاتف ومزاياه الرائعة التي تتناسب مع جميع الشخصيات الهامة الكبرى.
ولكن بصورة رسمية لم تقم آبل بتحديد موعد نهائي أو رسمي من أجل إطلاق ايفون 14 في العالم أو حتى في السعودية ودول الخليج، وبعض الأخبار والتسريبات تشير إلى أن هاتف آيفون 14 الجديد من المتوقع نزوله في شهر سبتمبر القادم من هذا العام 2022، حيث يتم الإعلان عن هاتف آبل الجديد مع العديد من المنتجات الأخرى الجديدة بصورة شبه دائمة بشهر سبتمبر من كل عام ولكنها أخبار غير مؤكدة حتى الآن.
تسريبات عن آيفون 14 المنتظر
وكذلك لم تتحدث الشركة عن الكثير من تفاصيل هاتف أيفون المنتظر IPhone 14 ولكن التسريبات حسب المواقع التقنية العالمية توضح وتؤكد بنسبة كبيرة توافر النقاط التالية في الهاتف الجديد وهي بمثابة مزايا أيفون 14 الجديد:
- تدرس الشركة إضافة منفذ USB نوع C في الهاتف الجديد وذلك بعد رفضها الفترة الماضية أكثر من مرة استبدال نظام الLightning حيث يعتبر هذا النظام هو أكثر ما يميز هواتف آيفون.
- الاهتمام بكاميرا الهاتف بشكل أكبر حتى تصبح أكثر جودة إذ أن بعض المصادر توضح أن آبل اهتمت كثيرًا بجودة كاميرا آيفون 14 لكي تصبح الأفضل في عالم التصوير.
- من المتوقع أن يكون أيفون 14 داعمًا لميزة هامة وجديدة كانت موجودة في أيباد برو في خريف العام الماضي وهي ميزة Promotion حتى يمكن المستخدم التعرف على معدل التغير الحادث بالهاتف.
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