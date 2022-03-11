مواصفات Xiaomi Redmi Note 11E Pro شاومي ريدمي نوت 11 إي برو العالمية تتجاوز آيفون وسعر خيالي

Redmi Note 11E Pro من الموبيلات الحديثة التى أصدرتها سلسلة ريدمي نوت 11 الحديثة، فهو من أحدث الموبيلات المزودة بكاميرات ذات جودة عالية، كما أنه مزود بتقنيات التعرف على الوجه، وأصبح الجهاز متاح حاليا فى الأسواق العالمية والمحلية بأسعار مناسبة للجميع، ومنذ طرحه فى الأسواق أصبح يتصدر موبيل ريدمي نوت 11 برو فئة الموبيلات السريعة فى الأداء ومتوسطة فى الأسعار، كما أنه مزود بمعالج قوى، لذا سنوضح لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية أهم مواصفات ومميزات موبيل ريدمي نوت 11 برو المطروح فى الأسواق حالياً والاكثر تساؤلا من عشاق الموبيلات حديثة الطراز والإمكانيات.

مواصفات Redmi Note 11E Pro

عند قيام اى شخص بشراء موبيل حديث وخاصة موبيل ريدمي نوت 11 برو يحتاج دائما إلى معرفة مواصفات الموبيل، وسبب انفراده عن باقى الموبيلات الحديثة فى الأسواق، لذلك تميز موبيل ريدمي نوت 11 برو بعدة مواصفات كالتالى:

مزود موبيل ريدمي نوت 11 برو بشريحتين من نوع نانو. يدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس. الشاشة مصنعة من نوع Super AMOLE مقاس 6.67 بوصة بجودة FHD مزود بطبقة زجاج تحميه من الكسر والخدوش. يحتوى على شاشة كبيرة تصل إلى 86.1% من الواجهة الأمامية للهاتف. مصنع من وجهة زجاجية وخلفية زجاجية. يدعم الهاتف زيادة التخزين من خلال إدخال كارت ميمورى خارجى. يحتوى على كاميرا أمامية بدقة عالية. سعة التخزين 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت. يحتوى الجهاز على كاميرا خلفية رباعية. الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة HD. مزود بسماعة خارجية مميزة. الهاتف مدعم ببطارية كبيرة سعة 5000 مللي. مدعم بمعالج الـ 6 نانو. يمكن للهاتف تحديد الموقع فى اى مكان.

سعر هاتف ريدمي نوت 11 برو الجديد

كما ذكرنا متابعينا الكرام بأن هاتف ريدمي نوت 11 برو الجديد أصبح متاح في جميع الأسواق العالمية والمحلية وجميع الدول، كما أصبح من أكثر الموبيلات المتداولة لبساطة سعره عن باقى الموبيلات، حيث يصل سعره داخل مصر إلى 4300 جنيه، أما فى دولة السعودية فقد وصل سعره إلى 1015 ريال، ووصل فى الامارات إلى 990 درهم، أما فى دولة الكويت فقد وصل سعره 80 دينار كويتي.