من هنا شحن شدات لعبة ببجي PUBG MOBILE احصل على 3000 شدة عبر ال UC في ثواني

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شحن شدات ببجي، يوجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن كيفية شحن شدات ببجي من أجل تخطي الكثير من المراحل دون التعرض إلى الخسارة، وبالإضافة إلى ذلك عند شحن شدات ببجي يمكنك شراء جميع المستلزمات الترفيهية التي تعمل على تغيير من جو هادئ إلى جو إثارة ومن أمثلتها شراء الأشخاص الذين لديهم قوة كبيرة، وأيضاً شراء الملابس الجديدة.
طريقة شحن شدات ببجي 2022 PUBG MOBILE أحدث إصدار احصل على 3000 شدة الآن
طريقة شحن شدات ببجي لأنظمة الاندرويد
للأفراد الذين يلعبون هذه اللعبة من خلال المحمول الذكي التي تعمل بنظام الأندرويد، سوف من الممكن شحنها عن طريق بطاقة شحن جوجل بلاي، لذلك هناك العديد من الخطوات الواجب اتباعها ومنها:
- في البداية يجب شحن رصيد جوجل بلاي.
- بعد ذلك القيام بفتح اللعبة والنقر على الرمز الخاص بالشدات.
- ثم من الواجب تحديد نسبة الشدات التي يديرها الشخص، وعندما يظهر أمامك خيارات الدفع ثم باختيار الدفع عن طريق الحساب الخاص بجوجل بلاي.
- بعد ذلك قم بتحديد العدد المناسب لك الشدات، من أجل الحصول عليها لاستعمالها داخل اللعبة، ثم قم ببدء عملية الشحن.
- وفي هذه الطريقة يفضلها الكثير من الأشخاص اللاعبين في أنحاء العالم لأن جوجل بلاي، يحافظ على البيانات الحسابية الشخصية وتكون أمنه تماماً ومنع سرقة الحساب.
المواصفات الواجب توافرها لتشغيل لعبة ببجي
يوجد الكثير من المواصفات الخاصة باللعبة ببجي موبايل حتى تكون سهلة عليك يجب التأكد من أن جهازك يتضمن على المطالبات التالية:
- عندما تستخدم جهاز الاندرويد في اللعب، يجب التأكد من أنه لا ينخفض إصداره عن 5.0.1، وتكون المساحة لا تنخفض عن 650 ميجا.
- بينما جهاز الآيفون، عندما يستعمل الشخص لعبة ببجي، فمن الواجب التأكد أن الإصدار لا ينخفض عن 9، وأما عن المساحة الداخلية لا تكون أقل من 1.55 جيجا بايت، والرامة لا تكون أقل من 2 جيجا بايت.
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