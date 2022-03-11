طريقة شحن شدات ببجي عن طريق فودافون كاش داخل مصر

يحب الكثير من الأشخاص حول العالم لعب لعبة ببجي حيث تم الإطلاق هذه اللعبة أول مرة عام 2017 ووصل عدد اللاعبين حول العالم حوالي 350 مليون لاعب في الأسبوع، وأصبحت هذه اللعبة من أكثر الألعاب انتشارًا على جوجل وتكون في المرتبة الأولى ويتم لعب هذه اللعبة على الحاسوب أو الهاتف، كما بدأ الكثير من الأشخاص على اليوتيوب عمل قنوات مخصصة للعبة ببجي وأصبحت لعبة ببجي مصدر دخل الكثير من الأشخاص حول العالم.

ما هي شدات ببجي

شدات ببجي عبارة عن عملة يتم استخدامها داخل هذه اللعبة ويمكن للاعب من خلال هذه العملة الاشتراك بطور الرويال باس، يتم إنجاز المهمات بصورة سريعة جدًا من خلال شدات ببجي، والرويال بس عبارة عن مرحلة من مراحل هذه اللعبة تمنح اللاعب الكثير من المهمات اليومية والاسبوعية، وعندما يقوم اللاعب بتنفيذ المهمات بصورة ناجحة يحصل على الكثير من النقاط و يحصل على جوائز مميزة ومتنوعة أيضاً مثل الأسلحة والقنابل والمركبات وغيرها من الأشياء الأخرى.

كيفية شحن لعبة ببجي من خلال فودافون كاش

يستطيع أي لاعب أن يقوم به شحن شدات ببجي من خلال فودافون كاش عن طريق بعض الخطوات البسيطة وهي:

أن يتصل المستخدم علي #100*9* حتى يحصل على فيزا فودافون كاش ثم يدخل اللاعب المبلغ الذي يريد أن يستخرج به كارت الفيزا.

وبعد ذلك سوف يتم طلب التأكيد من اللاعب حتى يتمم هذه العملية من خلال أن يكتب كلمة المرور الخاصة به.

وبعد ذلك سوف تظهر رسالة على موبايل اللاعب تكون فيها كل بيانات الفيزا مثلا الرقم وتاريخ الانتهاء وكلمة السر وغيرها من البيانات الأخرى، وسوف يتم إرسال رسالة إلى اللاعب من خلال فودافون كاش يكون مكتوب فيها رقم البطاقة المكون من 16 رقم وتاريخ انتهاء هذه البطاقة.

يجب أن ينتبه اللاعب ان صلاحية كارت الفيزا التي يتم استخراجها من محفظة فودافون كاش هو 24 ساعه فقط.

كيفية إضافة بيانات الفيزا إلى جوجل بلاي