نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta الإصدار الجديد علي أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta، من أكثر الألعاب الإلكترونية المفضلة لدي الكثير من الشباب ويحبون الاستمتاع بلعبه كرة القدم من خلال هذه اللعبة الشيقة حيث تعتبر من أكثر الألعاب المشهورة عالميا ويحب الملايين من المستخدمين تشغيل هذه اللعبة و اختيار الفرق المفضلة لدي كل شخص، وبالتالي يهتم الكثير من المستخدمين بتنزيل هذه اللعبة حتى يتمكنوا من تشغيلها على الأجهزة الذكية لكي يتمكنوا من الاستمتاع بالمغامرات الموجودة فيها في أي وقت وفي أي مكان، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة تشغيل لعبه فيفا بيتا 22 على هاتف الاندرويد والايفون بالخطوات.

طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta

كثير من المستخدمين يستمتعون بلعبه فيفا بيتا 22 على أجهزة الكمبيوتر بعد تنزيلها على جهاز الكمبيوتر وتشغيلها في أي وقت للاستمتاع بهذه اللعبة مع الأصدقاء حيث تعتبر لعبه كرة القدم من أكثر الألعاب المشهورة عالميا ويحبها الملايين من المستخدمين حول العالم كله وتساعد الجميع على التواصل داخل هذه اللعبة والتعرف على أشخاص جديدة عبر الإنترنت.

طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta علي الآيفون

يتميز هاتف الايفون أنه يوجد فيه العديد من المميزات الهامة التي تساعد الكثير من الأشخاص الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية في أي وقت خاصةً أنه تم تحديث لعبه فيفا بيتا 22 لكي يتمكن الجميع من تنزيلها على الأجهزة الذكية، لهذا سوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة لتشغيل هذه اللعبة على جهاز الايفون وهي كالآتي ،

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى متجر الأب ستور الخاص بـ هاتف الايفون وكتابة اسم اللعبة ثم الضغط على مربع البحث.

بعد ذلك سوف تظهر اللعبة أمامك تقوم بالضغط على تشغيل اللعبة وفي خلال ثواني سوف يتم تنزيلها في حال اتصال الانترنت وتوافر مساحة على جهاز الآيفون.

تشغيل لعبه فيفا بيتا 22 على الاندرويد

يمكنك أن تقوم بتنزيل لعبه فيفا بيتا 22 على جهاز الاندرويد من خلال تسجيل الدخول إلى متجر جوجل بلاي و كتابة اسم اللعبة في مربع البحث والضغط عليه.

وفي خلال ثوانى معدوده سوف يتم تنزيل اللعبة على الهاتف ويمكنك تشغيلها في أي وقت.